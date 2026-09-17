Resep Roti Maryam Isi Cokelat Keju, Jajanan Nostalgia yang Bikin Kangen

JawaPos.com - Ada jajanan yang rasanya bukan cuma enak, tetapi juga bisa membawa kembali ingatan ke suatu tempat. Salah satunya roti Maryam yang kerap dijadikan pilihan sarapan atau camilan sebelum memulai aktivitas. Teksturnya yang berlapis dengan rasa gurih dan sedikit manis membuat jajanan ini tetap digemari hingga sekarang.

Dikutip dari Instagram @martinpraja, resep roti Maryam ini terinspirasi dari kenangan membeli roti Maryam di depan Stasiun Bogor sebelum berangkat kerja. Kali ini, roti Maryam dibuat dengan isian meses dan keju sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih dalam setiap gigitan.

Membuat roti Maryam sendiri sebenarnya tidak membutuhkan bahan yang terlalu banyak. Adonannya dibuat dari tepung terigu, susu cair, kuning telur, kental manis, dan margarin. Setelah adonan dibuat elastis dan didiamkan hingga rileks, adonan dipipihkan tipis, diberi isian, kemudian digulung dan dibentuk spiral sebelum dipanggang di teflon.

Bahan:

Adonan:

250 gram tepung terigu protein sedang

1/4 sdt garam

1 butir kuning telur

135 ml susu cair

1 sdm kental manis

50 gram margarin

Minyak secukupnya

Isian:

2 sdm margarin, cairkan

50 gram meses

50 gram keju cheddar

Cara Pembuatan:

1. Campurkan tepung terigu, garam, kuning telur, susu cair, dan kental manis dalam wadah. Uleni hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan menjadi kalis.

2. Tambahkan 50 gram margarin, kemudian uleni kembali hingga adonan menjadi elastis dan tidak lengket.

3. Bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan ukuran sesuai selera. Bulatkan masing-masing adonan, kemudian rendam dalam minyak.

4. Diamkan adonan selama sekitar 1-2 jam hingga lebih rileks dan mudah dipipihkan.

5. Ambil satu bagian adonan, lalu pipihkan setipis mungkin. Olesi seluruh permukaannya dengan margarin cair.

6. Taburkan meses dan keju cheddar secara merata di atas adonan.

7. Gulung adonan hingga membentuk gulungan memanjang. Setelah itu, gulung kembali membentuk spiral.

8. Pipihkan perlahan gulungan adonan hingga menjadi bentuk roti Maryam.

9. Panaskan teflon, kemudian panggang roti Maryam hingga kedua sisinya matang dan berwarna kecokelatan.

10. Angkat dan sajikan roti Maryam selagi hangat. Roti Maryam isi cokelat keju siap dinikmati sebagai sarapan atau camilan.

Roti Maryam isi meses dan keju ini bisa menjadi cara sederhana untuk menikmati kembali jajanan yang punya cerita tersendiri. Tekstur roti yang berlapis berpadu dengan lelehan keju dan rasa manis meses, membuatnya cocok disantap hangat sebagai teman minum teh atau kopi.

Tidak harus menunggu menemukan penjual roti Maryam di perjalanan, resep ini bisa dicoba sendiri di rumah. Siapa tahu, aroma dan rasanya justru ikut menghadirkan kembali kenangan tentang jajanan favorit sebelum berangkat beraktivitas.