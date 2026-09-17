Resep Sup Lohua Kembang Tahu, Comfort Food Hangat yang Kaya Protein

Kuah:

3 siung bawang putih

2 batang daun bawang, ambil bagian putih

2 liter air

2 sdt garam

1 sdt penyedap rasa

1 sdt merica bubuk

2 sdm tepung maizena atau tapioka

80 ml air untuk melarutkan tepung

1 butir telur ayam

2 sdm minyak wijen



Cara Pembuatan

1. Siapkan bahan bakso lohua. Potong atau cincang jamur kuping, wortel, daun bawang, dan bawang putih. Rendam soun hingga lunak, kemudian tiriskan dan potong agar lebih mudah dicampurkan.

2. Masukkan dada ayam giling ke dalam wadah, kemudian campurkan jamur kuping, soun, wortel, daun bawang, dan bawang putih.

3. Tambahkan garam, penyedap, merica bubuk, saus tiram, kecap ikan, dan tepung tapioka. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk.

4. Bentuk adonan bakso sesuai ukuran yang diinginkan. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan kuah.

5. Untuk kuah, tumis atau masak bawang putih dan bagian putih daun bawang hingga aromanya keluar. Tambahkan 2 liter air, lalu bumbui dengan garam, penyedap rasa, dan merica bubuk.

6. Masukkan bakso lohua ke dalam kuah dan masak hingga bakso matang.

7. Larutkan tepung maizena atau tapioka dengan 80 ml air. Tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam kuah sambil diaduk hingga kuah mencapai kekentalan yang diinginkan.

8. Kocok satu butir telur, lalu tuangkan perlahan ke dalam kuah sambil diaduk agar telur membentuk serabut.

9. Tambahkan minyak wijen, kemudian aduk sebentar hingga tercampur rata. Koreksi rasa sebelum diangkat.

10. Sajikan sup lohua kembang tahu selagi hangat. Bakso ayam yang gurih, sayuran, dan kuah beraroma minyak wijen membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan comfort food di rumah.