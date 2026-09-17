Resep Telur Siram Pedas, Cuma Modal Telur dan Saus

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan yang sering diandalkan saat ingin memasak dengan cepat. Tidak perlu banyak bahan tambahan, telur bisa diolah menjadi menu yang tetap terasa istimewa seperti telur siram pedas berikut ini.

Dikutip dari Instagram @pattygurlz, resep telur siram pedas ini cukup menggunakan telur sebagai bahan utama dan saus berbumbu. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih membuat hidangan sederhana ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain telur, sausnya dibuat menggunakan bawang putih, bawang merah, sosis rasa gochujang, dan sedikit air. Bahan-bahan tersebut dimasak bersama margarin hingga menghasilkan saus yang kemudian disiramkan di atas telur.

Bahan:

Telur:

3 butir telur

1 sdm margarin

1 batang daun bawang

Saus:

1 sdm margarin

3 siung bawang putih

2 siung bawang merah

Sosis rasa gochujang secukupnya

Air secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian kocok hingga bagian putih dan kuning telur tercampur.

2. Panaskan 1 sendok makan margarin di atas wajan. Tuangkan telur, lalu masak hingga matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Angkat dan sisihkan.

3. Iris bawang putih, bawang merah, sosis, dan daun bawang.

4. Gunakan wajan yang sama, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

5. Masukkan sosis rasa gochujang, kemudian tumis bersama bawang hingga matang dan aromanya keluar.

6. Tuangkan air secukupnya. Aduk dan masak hingga saus tercampur rata.

7. Masukkan daun bawang, kemudian aduk sebentar hingga layu.

8. Tata telur di atas piring, lalu siram dengan saus pedas yang sudah dibuat.

9. Telur siram pedas siap disajikan bersama nasi hangat.

Telur siram pedas ini bisa menjadi pilihan saat ingin membuat lauk sederhana tanpa membutuhkan banyak bahan. Rasa pedas dan gurih dari saus berpadu dengan telur yang lembut sehingga cocok untuk menu makan sehari-hari.

Dengan proses memasak yang singkat, resep ini juga pas disimpan untuk dicoba ketika sedang malas memasak. Cukup siapkan telur dan bahan sausnya, lalu sajikan bersama nasi hangat untuk menu yang praktis dan tetap menggugah selera.