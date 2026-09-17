Resep Telur Siram Pedas, Cuma Modal Telur dan Saus

Potret telur siram pedas dengan telur, bawang, dan saus gochujang. (instagram.com/@pattygurlz)
JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan yang sering diandalkan saat ingin memasak dengan cepat. Tidak perlu banyak bahan tambahan, telur bisa diolah menjadi menu yang tetap terasa istimewa seperti telur siram pedas berikut ini.
Dikutip dari Instagram @pattygurlz, resep telur siram pedas ini cukup menggunakan telur sebagai bahan utama dan saus berbumbu. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih membuat hidangan sederhana ini cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain telur, sausnya dibuat menggunakan bawang putih, bawang merah, sosis rasa gochujang, dan sedikit air. Bahan-bahan tersebut dimasak bersama margarin hingga menghasilkan saus yang kemudian disiramkan di atas telur.
Bahan:
Telur:
3 butir telur
1 sdm margarin
1 batang daun bawang
Saus:
1 sdm margarin
3 siung bawang putih
2 siung bawang merah
Sosis rasa gochujang secukupnya
Air secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian kocok hingga bagian putih dan kuning telur tercampur.
2. Panaskan 1 sendok makan margarin di atas wajan. Tuangkan telur, lalu masak hingga matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Angkat dan sisihkan.
3. Iris bawang putih, bawang merah, sosis, dan daun bawang.
4. Gunakan wajan yang sama, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.
5. Masukkan sosis rasa gochujang, kemudian tumis bersama bawang hingga matang dan aromanya keluar.
6. Tuangkan air secukupnya. Aduk dan masak hingga saus tercampur rata.
7. Masukkan daun bawang, kemudian aduk sebentar hingga layu.
8. Tata telur di atas piring, lalu siram dengan saus pedas yang sudah dibuat.
9. Telur siram pedas siap disajikan bersama nasi hangat.
Telur siram pedas ini bisa menjadi pilihan saat ingin membuat lauk sederhana tanpa membutuhkan banyak bahan. Rasa pedas dan gurih dari saus berpadu dengan telur yang lembut sehingga cocok untuk menu makan sehari-hari.
Dengan proses memasak yang singkat, resep ini juga pas disimpan untuk dicoba ketika sedang malas memasak. Cukup siapkan telur dan bahan sausnya, lalu sajikan bersama nasi hangat untuk menu yang praktis dan tetap menggugah selera.
***
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022