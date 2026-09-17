Resep Bola Mie Keju, Camilan Crispy dengan Isian Keju Lumer. (Instagram @pratiwirmdhny)
JawaPos.com - Punya mie instan di rumah dan ingin mengolahnya jadi camilan yang berbeda? Bola mie keju bisa menjadi salah satu ide yang patut dicoba, terutama buat pencinta camilan gurih dengan isian keju lumer.
Dikutip dari Instagram @pratiwirmdhny, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana, mulai dari mie instan, telur, sosis, hingga tepung terigu. Adonan tersebut kemudian dibentuk menjadi bola-bola dengan tambahan keju quick melt di bagian tengahnya.
Perpaduan mie dan sosis membuat bagian luarnya terasa gurih, sementara keju di dalamnya memberikan tekstur lumer saat bola mie masih hangat. Cara membuatnya juga cukup mudah sehingga bisa dijadikan ide camilan saat santai di rumah.
Bahan
1 bungkus mie instan
1 butir telur
1 buah sosis, potong dadu
3 sdm tepung terigu
Sejumput garam
Keju quick melt secukupnya
Minyak untuk menggoreng
Cara Pembuatan
1. Rebus mie instan hingga matang, kemudian tiriskan. Potong-potong mie agar lebih mudah dicampurkan ke dalam adonan.
2. Masukkan mie ke dalam wadah, lalu tambahkan telur, sosis yang sudah dipotong dadu, tepung terigu, dan sejumput garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk.
3. Ambil sedikit adonan mie, kemudian pipihkan. Letakkan potongan keju quick melt di bagian tengah.
4. Tutup keju dengan adonan, lalu bentuk menjadi bola-bola hingga seluruh bagian keju tertutup rapat. Ulangi hingga adonan habis.
5. Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng bola-bola mie hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.
6. Angkat dan tiriskan setelah matang. Sajikan selagi hangat agar keju di bagian dalam masih terasa lumer.
Bola mie keju bisa jadi pilihan camilan sederhana ketika ingin mengolah mie instan dengan cara yang berbeda. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan prosesnya juga tidak membutuhkan banyak langkah, jadi cocok dibuat untuk teman santai atau dibagikan bareng orang rumah.
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