Resep Terong Isi Ayam Udang, Olahan Terong Crispy yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, terong mungkin bukan termasuk sayuran favorit. Namun, resep Terong Isi Ayam Udang ini bisa menjadi cara baru menikmati terong dengan rasa yang lebih gurih, tekstur yang lebih menarik, dan tampilan yang menggugah selera.

Resep ala @ceritaabunda memadukan irisan tipis terong dengan adonan ayam dan udang yang dibumbui, sehingga menghasilkan hidangan yang renyah di luar, lembut dan juicy di dalam. Bahkan bagi yang biasanya tidak menyukai terong, menu ini berpotensi menjadi favorit baru di rumah.

Terong memiliki tekstur yang lembut dan mampu menyerap rasa dengan baik. Ketika dipadukan dengan campuran ayam dan udang yang gurih, hasilnya adalah perpaduan rasa dan tekstur yang seimbang.

Selain itu, tambahan udang memberikan rasa manis alami dan aroma seafood yang khas, membuat hidangan ini terasa lebih spesial dibanding olahan terong biasa.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

Terong, iris tipis-tipis

250 gram daging ayam

100 gram udang kupas

Bumbu Adonan

1/2 sdt jahe bubuk

2 sdt bawang putih bubuk

1 sdt garam

1 sdt gula

1 sdt kaldu bubuk

1 sdm kecap asin

2 sdm tepung tapioka

Daun bawang secukupnya