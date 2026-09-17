Resep Luncheon Cah Paprika, Lauk Sat-Set untuk Anak Kos

JawaPos.com - Bingung mau makan apa tetapi malas memasak lauk yang ribet? Luncheon Cah Paprika bisa menjadi pilihan untuk membuat lauk praktis dengan bahan yang sederhana. Perpaduan daging luncheon sapi, paprika hijau, cabai, dan bawang bombay menghasilkan sajian gurih dengan sedikit rasa manis dan pedas.

Dikutip dari Instagram @adelscooking, Luncheon Cah Paprika cocok untuk mereka yang ingin menyiapkan lauk secara sat-set. Resep ini juga ditujukan sebagai ide masakan praktis untuk anak kos yang ingin makan dengan lauk buatan sendiri tanpa membutuhkan terlalu banyak bahan.

Selain daging luncheon sebagai bahan utama, resep ini menggunakan paprika hijau yang memberikan tekstur dan aroma khas pada tumisan. Bumbu seperti bawang putih, cabai merah keriting, saus tiram, serta sedikit gula dan kaldu jamur membuat rasanya semakin gurih dan nikmat disantap bersama nasi hangat.



Bahan:

400 gram daging luncheon sapi

1 sdm margarin

2 siung bawang putih

4 buah cabai merah keriting

1/2 buah bawang bombay

1 buah paprika hijau

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt gula pasir

Sedikit air

1 sdm saus tiram

Cara Pembuatan:

1. Potong daging luncheon sapi sesuai selera. Iris bawang putih, cabai merah keriting, bawang bombay, dan paprika hijau.

2. Panaskan margarin di wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan mulai layu.

3. Masukkan cabai merah keriting, lalu tumis sebentar hingga aromanya keluar.

4. Tambahkan potongan daging luncheon sapi. Aduk dan masak hingga daging mulai berubah warna serta sedikit kecokelatan.

5. Masukkan paprika hijau, kemudian aduk bersama daging dan bumbu.

6. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan saus tiram. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

7. Tuangkan sedikit air, kemudian masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut sesuai selera.

8. Koreksi rasa. Jika sudah pas, angkat Luncheon Cah Paprika dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Luncheon Cah Paprika bisa menjadi solusi saat ingin makan lauk rumahan tetapi tidak punya banyak waktu untuk memasak. Prosesnya cukup sederhana karena bahan-bahan hanya perlu diiris, ditumis, lalu dimasak bersama bumbu hingga meresap.

Bagi anak kos maupun siapa saja yang sedang mager memasak, menu ini juga bisa menjadi salah satu resep yang disimpan untuk dicoba lain waktu. Sajikan dengan nasi hangat agar tumisan luncheon yang gurih dan paprika yang masih sedikit renyah semakin nikmat.