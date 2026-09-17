Renyah dan Gurih! Resep Kroket Kentang Kari Isi Keju Lumer untuk Teman Santai

Resep Kroket Kentang Kari yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Kroket menjadi salah satu camilan yang mudah disukai karena memiliki tekstur garing di bagian luar dengan bagian dalam yang lembut dan gurih.
Jika biasanya kroket dibuat dengan isian daging, sayuran, atau ragout, kali ini ada kreasi berbeda yang bisa dicoba, yaitu kroket kentang kari dengan isian keju.
Kentang yang lembut berpadu dengan aroma rempah kari dan sosis, kemudian di bagian tengahnya terdapat keju yang akan meleleh ketika kroket masih hangat. Perpaduan tersebut membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga.
Selain untuk teman minum teh atau bersantai pada sore hari, kroket kentang kari isi keju juga dapat menjadi ide bekal maupun peluang usaha rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kroket kentang kari isi keju yang bisa dibuat dengan mudah di rumah.
400 gram kentang, kupas
1 blok atau 35 gram curry roux
70 gram sosis
1 sendok teh gula pasir
2 butir telur
⅛ sendok teh garam
⅛ sendok teh merica
Tepung terigu protein sedang secukupnya
Tepung roti putih secukupnya
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