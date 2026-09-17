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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 17 September 2026 | 21.07 WIB

Resep Pangsit Carbonara yang Creamy dan Gurih, Cocok untuk Camilan Keluarga

Resep Pangsit Carbonara yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Pangsit Carbonara yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Pangsit umumnya disajikan dengan isian ayam, udang, atau sayuran. Cara menikmatinya pun beragam, mulai dari digoreng hingga disajikan bersama kuah hangat.

Namun, pangsit juga bisa diolah menjadi sajian yang lebih modern. Salah satunya adalah pangsit carbonara, perpaduan makanan khas Asia dengan saus creamy yang identik dengan hidangan pasta dari Italia.

Saus carbonara yang gurih dan lembut berpadu dengan tekstur pangsit sehingga menghasilkan menu yang berbeda dari biasanya. Hidangan ini dapat menjadi pilihan camilan keluarga, bekal, maupun inspirasi menu untuk dijual.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pangsit carbonara yang praktis dan bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan Pangsit Carbonara

  • 12 buah Kanzler Crispy Chicken Nugget

  • 20 buah pangsit ayam

  • Parmesan secukupnya

  • Parsley, cincang

  • Olive oil secukupnya

    • Bahan Saus Carbonara

    • ¼ buah bawang bombai, cincang

  • 300 ml susu atau cream

  • 50 ml air

  • 4 sendok makan parmesan

  • 1–2 butir kuning telur

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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