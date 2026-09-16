Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Gurih

Resep Ikan Bakar dengan Teflon yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Ikan bakar menjadi salah satu menu yang mudah menggugah selera. Perpaduan daging ikan yang lembut dengan bumbu gurih, manis, dan aroma rempah membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Umumnya, ikan bakar dimasak di atas bara api untuk mendapatkan aroma khas yang sedikit berasap. Namun, bagi yang tidak ingin repot menyiapkan arang atau alat pemanggang, ikan bakar juga dapat dibuat menggunakan teflon.

Cara ini lebih praktis dan bisa dilakukan di dapur rumah. Agar bumbu semakin menempel dan meresap ke dalam ikan, proses marinasi serta pengolesan bumbu perlu dilakukan dengan tepat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan bakar teflon yang bisa menjadi pilihan menu rumahan.

Bahan Marinasi Ikan 400 gram filet ikan tilapia

1½ sendok teh kaldu bubuk

⅛ sendok teh merica

2 sendok makan tepung maizena

1–2 sendok makan putih telur

Bahan Bumbu Halus 8 butir kemiri, sangrai

15 siung bawang putih

8 siung bawang merah