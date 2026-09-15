Cuma Pakai Rice Cooker, Ini Resep Nasi Gurih Ubi Ungu yang Pulen

JawaPos.com - Nasi gurih selama ini memang lebih sering dibuat dengan tambahan santan. Namun, ada cara lain untuk menikmati nasi gurih dengan tampilan yang lebih menarik, yakni memadukannya dengan ubi ungu.

Ubi ungu memberikan warna alami yang cantik sekaligus sentuhan rasa manis yang lembut. Jika dipadukan dengan nasi berbumbu gurih dan rempah aromatik, hasilnya menjadi nasi yang pulen, harum, serta menggugah selera.

Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan peralatan khusus. Seluruh proses memasak nasi dapat dilakukan menggunakan rice cooker sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyiapkan menu praktis di rumah.

Selain memberikan warna dan rasa yang khas, ubi ungu juga dikenal mengandung serat dan antioksidan. Karena itu, kreasi nasi ini bisa menjadi pilihan untuk menu sarapan, makan siang, maupun bekal sekolah dan kerja.

Buat yang penasaran ingin mencobanya, resep nasi gurih ubi ungu ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan yang Dibutuhkan 225 gram beras

320 ml air

2 sendok makan santan

½ sendok makan margarin

2 sendok makan minyak

4 siung bawang merah

2 siung bawang putih

2 cm jahe, iris

1 batang serai, potong

1 lembar daun pandan, potong

1 lembar daun jeruk

½ sendok teh garam

½ sendok teh penyedap rasa atau kaldu ayam

¼ sendok teh merica

35 gram ubi ungu, iris tipis menyerupai korek api

Cara Membuat Pertama, haluskan bawang merah dan bawang putih bersama minyak menggunakan blender hingga menjadi bumbu yang lembut.

Panaskan bumbu tersebut di dalam panci, kemudian tumis sampai aromanya harum. Setelah itu, masukkan irisan jahe, serai, dan merica. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

Tambahkan daun pandan dan daun jeruk untuk memperkuat aroma. Aduk sebentar, kemudian matikan api.

Selanjutnya, cuci dan masukkan beras ke dalam rice cooker. Tuangkan air sesuai takaran, lalu masukkan ubi ungu yang telah diiris.