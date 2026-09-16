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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 16 September 2026 | 20.56 WIB

Tak Perlu Beli, Begini Resep Kroket Kentang Kari Keju Lumer di Rumah

Resep Kroket Kentang Kari yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Kroket menjadi salah satu camilan yang mudah disukai berbagai kalangan. Lapisan luarnya yang renyah berpadu dengan bagian dalam yang lembut membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.

Jika ingin mencoba varian yang berbeda, kroket kentang kari isi keju bisa menjadi pilihan. Olahan ini menggabungkan tekstur lembut kentang dengan aroma khas kari dan keju yang lumer di bagian tengah.

Tak hanya nikmat untuk menemani waktu santai, kroket kentang kari juga dapat disajikan sebagai camilan keluarga atau dijadikan ide usaha rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kroket kentang kari isi keju yang dapat dibuat dengan mudah di rumah.

Bahan-Bahan Kroket Kentang Kari

  • 400 gram kentang, kupas

  • 1 blok atau sekitar 35 gram curry roux

  • 70 gram sosis

  • 1 sendok teh gula pasir

    • Bahan Pelapis

    • 2 butir telur

  • 1/8 sendok teh garam

  • 1/8 sendok teh merica

  • Tepung terigu protein sedang secukupnya

  • Tepung roti putih secukupnya

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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