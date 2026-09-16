Tak Perlu Beli, Begini Resep Kroket Kentang Kari Keju Lumer di Rumah

JawaPos.com – Kroket menjadi salah satu camilan yang mudah disukai berbagai kalangan. Lapisan luarnya yang renyah berpadu dengan bagian dalam yang lembut membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.
Jika ingin mencoba varian yang berbeda, kroket kentang kari isi keju bisa menjadi pilihan. Olahan ini menggabungkan tekstur lembut kentang dengan aroma khas kari dan keju yang lumer di bagian tengah.
Tak hanya nikmat untuk menemani waktu santai, kroket kentang kari juga dapat disajikan sebagai camilan keluarga atau dijadikan ide usaha rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kroket kentang kari isi keju yang dapat dibuat dengan mudah di rumah.
400 gram kentang, kupas
1 blok atau sekitar 35 gram curry roux
70 gram sosis
1 sendok teh gula pasir
2 butir telur
1/8 sendok teh garam
1/8 sendok teh merica
Tepung terigu protein sedang secukupnya
Tepung roti putih secukupnya
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