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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 16 September 2026 | 21.09 WIB

Segar dan Cantik, Begini Cara Membuat Es Jeli Hijau dari Bayam

Resep Es Jeli Hijau Bayam (foto tangkapan layar YouTube chef Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bayam selama ini lebih sering hadir sebagai bahan sayuran, baik untuk membuat sayur bening, tumisan, maupun berbagai olahan lainnya. Namun, sayuran berwarna hijau ini ternyata juga dapat dikreasikan menjadi minuman yang unik dan menyegarkan.

Salah satunya adalah es jeli hijau bayam. Minuman ini memiliki warna hijau yang menarik dengan tekstur jeli kenyal, rasa manis, serta sensasi dingin dari es batu.

Olahan tersebut juga bisa menjadi alternatif bagi orang tua yang ingin memperkenalkan sayuran kepada anak melalui sajian yang berbeda. Meski demikian, penggunaan gula dan susu tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep es jeli hijau bayam yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Jeli Hijau Bayam

  • 15 gram bubuk jeli tanpa rasa

  • 5–7 gram bubuk agar-agar tanpa rasa

  • 4 lembar daun pandan

  • 2 liter air

  • 80 gram gula pasir

  • 50 gram horenso atau bayam

    • Bahan Pelengkap

    • Susu secukupnya

  • Sirup gula pandan atau stevia secukupnya

  • Es batu secukupnya

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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