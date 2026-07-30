Resep Es Jeli Hijau Bayam Favorit Anak ala Chef Devina Hermawan, Segar dan Menyehatkan!

Resep Es Jeli Hijau Bayam (foto tangkapan layar YouTube chef Devina Hermawan)
JawaPos.com - Resep minuman ini dibagikan Chef Devina di kanal youtubenya, dan cocok untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan asupan sehat dan menyegarkan.
Minuman takjil sering kali identik dengan makanan dan minuman manis yang tinggi gula. Namun, Es Jeli Hijau Bayam menawarkan alternatif yang lebih sehat tanpa mengurangi kelezatan. Bayam, sebagai bahan utama dalam jeli hijau, mengandung banyak manfaat bagi tubuh, seperti:
· Kaya akan zat besi, yang membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia.
· Mengandung serat tinggi, baik untuk pencernaan setelah seharian menahan lapar.
· Penuh dengan antioksidan, yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa.
· Membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, karena bayam memiliki kandungan air yang tinggi.
Selain itu, jeli bayam ini dikombinasikan dengan sirup dan susu, menjadikannya lebih nikmat serta tetap disukai anak-anak.
Bahan-bahan yang Dibutuhkan
Untuk membuat Es Jeli Hijau Bayam ala Chef Devina Hermawan, berikut bahan-bahan yang diperlukan:
Resep Es Jeli Hijau Bayam (Untuk 8 Porsi)
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