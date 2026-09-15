Resep Mie Goreng Jawa dengan Bakso dan Ayam, Nikmat Disantap Kapan Saja

JawaPos.com – Mie goreng menjadi salah satu sajian yang mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Dari banyaknya variasi yang ada, mie goreng Jawa memiliki karakter rasa tersendiri yang membuatnya begitu menggugah selera.

Cita rasa manis, asin, dan gurih berpadu dengan mie serta aneka pelengkap seperti ayam, bakso, telur, dan sayuran. Sajian ini pun cocok disantap sebagai menu makan siang, makan malam, maupun hidangan sederhana saat berkumpul bersama keluarga.

Tidak harus pergi ke warung untuk menikmati seporsi mie goreng Jawa. Anda juga dapat membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang cukup sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep mie goreng Jawa yang praktis dan bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan 400 gram mie

Bakso secukupnya

2 batang caisim

Ayam suwir secukupnya

Kol secukupnya

2 butir telur

1/2 buah tomat

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram