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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 19.13 WIB

Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Mie Goreng Jawa yang Menggugah Selera

Resep Mie Goreng Jawa yang Bikin Nagih - Image

Resep Mie Goreng Jawa yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Mie goreng termasuk salah satu hidangan yang mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Selain praktis, makanan ini juga bisa dikreasikan menggunakan beragam bahan sesuai selera. Salah satu varian yang menarik untuk dicoba adalah mie goreng Jawa.

Berbeda dari mie goreng pada umumnya, mie goreng Jawa memiliki perpaduan rasa yang khas. Sentuhan kecap manis memberikan rasa legit, sementara bumbu dan bahan pelengkap membuat hidangan ini terasa gurih serta semakin kaya.

Tidak perlu repot mencari warung untuk menikmati seporsi mie goreng Jawa. Menu tersebut dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang cukup sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep mie goreng Jawa yang dapat menjadi pilihan menu praktis untuk keluarga.

Bahan-bahan

  • 400 gram mie
  • Bakso secukupnya
  • 2 batang caisim
  • Ayam suwir secukupnya
  • Kol secukupnya
  • 2 butir telur
  • 1/2 buah tomat
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1–2 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • Sejumput merica bubuk

Bumbu halus

  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 2 butir kemiri
  • 1 buah cabai rawit
  • Sedikit minyak
  • Sedikit air

Cara membuat

Pertama, buat bumbu halus dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, sedikit minyak, dan air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut, kemudian sisihkan.

Selanjutnya, potong bakso sesuai selera. Iris pula caisim dan kol, lalu tempatkan masing-masing bahan dalam wadah terpisah agar lebih mudah saat proses memasak.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan sampai matang dan mengeluarkan aroma harum.

Masukkan potongan bakso, kemudian tumis sebentar. Setelah itu, pecahkan telur ke dalam wajan dan orak-arik bersama bakso hingga tercampur.

Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong. Aduk kembali hingga seluruh bahan menyatu.

Berikutnya, masukkan irisan kol dan aduk hingga sedikit layu. Tuangkan sedikit air, kemudian tambahkan caisim serta ayam yang telah direbus dan disuwir. Masak sambil terus diaduk agar bahan tercampur rata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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