Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 16 September 2026 | 04.18 WIB

Resep Toridon Ochazuke, Menu Ayam dan Nasi dengan 45 Gram Protein

Potret toridon ochazuke yang sangat rendah kalori. (Sumber: instagram.com/@dot.batame) - Image

Potret toridon ochazuke yang sangat rendah kalori. (Sumber: instagram.com/@dot.batame)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Ayam Geprek Mozzarella, Crispy Pedas dengan Keju Lumer untuk Ide Jualan - Image
Kuliner

Resep Ayam Geprek Mozzarella, Crispy Pedas dengan Keju Lumer untuk Ide Jualan

Rabu, 16 September 2026 | 04.09 WIB

Resep Pizza Tom Yum Gluten Free, Tetap Lembut Meski Sudah Dingin - Image
Kuliner

Resep Pizza Tom Yum Gluten Free, Tetap Lembut Meski Sudah Dingin

Rabu, 16 September 2026 | 04.06 WIB

Resep Tumis Sapi Cabe Spiral, Olahan Sapi Gurih dengan Cabai yang Lagi Populer - Image
Kuliner

Resep Tumis Sapi Cabe Spiral, Olahan Sapi Gurih dengan Cabai yang Lagi Populer

Rabu, 16 September 2026 | 03.54 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore