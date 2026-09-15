Bikin Sendiri di Rumah, Resep Kwetiau Goreng Gurih dengan Udang dan Telur

JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu sajian yang mudah ditemukan dan digemari banyak orang. Tekstur kwetiau yang lembut berpadu dengan bumbu gurih, manis, serta aroma khas dari proses memasak membuat hidangan ini begitu menggoda.

Menariknya, membuat kwetiau goreng lezat tidak harus selalu pergi ke restoran. Dengan sejumlah bahan sederhana dan teknik memasak yang tepat, hidangan ini bisa dibuat sendiri di dapur rumah.

Salah satu kunci untuk mendapatkan kwetiau goreng yang harum adalah memasaknya menggunakan api besar. Teknik tersebut membantu menghasilkan aroma khas yang membuat rasanya semakin menggugah selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 450 gram kwetiau basah

125 gram udang kupas beku

1 buah lapchiong ayam

2 butir telur bebek

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sendok makan sambal terasi atau saus sambal

1 sendok makan saus tiram

1 sendok teh kecap Maggi