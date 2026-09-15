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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 16 September 2026 | 00.00 WIB

Bikin Sendiri di Rumah, Resep Kwetiau Goreng Gurih dengan Udang dan Telur

Resep Kwetiau Goreng / Char Kway Teow ala Devina Hermawan, Menu Makan Berbuka Puasa Ramadhan yang Gurih Menggoda (Youtube Devina Hermawan) - Image

Resep Kwetiau Goreng / Char Kway Teow ala Devina Hermawan, Menu Makan Berbuka Puasa Ramadhan yang Gurih Menggoda (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu sajian yang mudah ditemukan dan digemari banyak orang. Tekstur kwetiau yang lembut berpadu dengan bumbu gurih, manis, serta aroma khas dari proses memasak membuat hidangan ini begitu menggoda.

Menariknya, membuat kwetiau goreng lezat tidak harus selalu pergi ke restoran. Dengan sejumlah bahan sederhana dan teknik memasak yang tepat, hidangan ini bisa dibuat sendiri di dapur rumah.

Salah satu kunci untuk mendapatkan kwetiau goreng yang harum adalah memasaknya menggunakan api besar. Teknik tersebut membantu menghasilkan aroma khas yang membuat rasanya semakin menggugah selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 450 gram kwetiau basah

  • 125 gram udang kupas beku

  • 1 buah lapchiong ayam

  • 2 butir telur bebek

  • 6 siung bawang putih

  • 6 siung bawang merah

  • 1 sendok makan sambal terasi atau saus sambal

  • 1 sendok makan saus tiram

  • 1 sendok teh kecap Maggi

  • ½ sendok makan kaldu bubuk

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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