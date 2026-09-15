Resep Soto Ayam Lamongan yang Mudah Dibuat, Kuahnya Segar dan Harum

JawaPos.com – Soto ayam Lamongan menjadi salah satu hidangan khas Jawa Timur yang sudah sangat populer di berbagai daerah Indonesia.

Ciri khas makanan ini terletak pada kuahnya yang bening dan gurih, dipadukan dengan suwiran ayam serta berbagai pelengkap. Salah satu yang membuatnya berbeda dari soto lainnya adalah tambahan koya yang memberikan rasa gurih sekaligus tekstur khas.

Tidak harus membeli di warung, soto ayam Lamongan juga dapat dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun relatif sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep soto ayam khas Lamongan yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan Soto Ayam Lamongan 6–8 siung bawang putih

8 siung bawang merah ukuran sedang

6 butir kemiri

1–2 buah kunyit, dibakar dan dikupas

Minyak goreng secukupnya

6 sayap ayam

4 batang daun bawang

4 batang serai

10 lembar daun salam