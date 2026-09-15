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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 15 September 2026 | 21.58 WIB

Resep Ayam Goreng Kipas yang Harum dan Lezat, Enak Disantap dengan Sambal Ijo

Resep ayam goreng kipas (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep ayam goreng kipas (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang tidak pernah kehilangan penggemar. Selain mudah dibuat, bahan dasarnya juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan dengan cita rasa yang berbeda.

Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah ayam goreng kipas. Sesuai namanya, potongan ayam dibuat melebar sehingga bentuknya menyerupai kipas sebelum dimarinasi dan digoreng hingga matang.

Penggunaan bumbu yang cukup beragam membuat ayam memiliki aroma harum dan rasa gurih yang meresap. Hidangan ini semakin nikmat jika disandingkan dengan sambal ijo yang pedas dan segar.

Resep ayam goreng kipas ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Berikut bahan serta langkah pembuatannya yang dapat dicoba di rumah.

Bahan Utama

  • 500 gram paha ayam

Bahan Marinasi

  • 10 siung bawang putih

  • 5 siung bawang merah

  • Sedikit jahe

  • 1 butir telur

  • 1 sendok teh cabai bubuk

  • 1 sendok teh ketumbar bubuk

  • ½ sendok teh lada bubuk

  • 3 sendok makan tepung maizena

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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