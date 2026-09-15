Resep Ati Ampela Bumbu Pedas Meresap, Lezat dan Mudah Dibuat Sendiri

JawaPos.com – Ati ampela menjadi salah satu bahan makanan yang cukup mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini sering dijadikan lauk pendamping nasi.

Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, ati ampela bisa dimasak bersama sambal berbumbu kuat. Perpaduan cabai, bawang, tomat, dan gula merah menghasilkan rasa pedas, gurih, sekaligus sedikit manis yang membuat selera makan semakin bertambah.

Agar teksturnya tidak alot, ati ampela terlebih dahulu direbus bersama bumbu hingga empuk. Setelah itu, bahan digoreng sebentar sebelum dimasak kembali bersama sambal sehingga bumbunya dapat melekat dengan sempurna.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ati ampela bumbu pedas yang bisa dibuat dengan bahan sederhana.

Bahan-bahan 500 gram ati ampela

Bumbu marinasi atau kunyit bubuk secukupnya

10 siung bawang merah

8 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

3 buah cabai hijau besar

20 buah cabai rawit hijau dan merah

50 gram gula merah

1 buah tomat merah