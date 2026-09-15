Resep Ati Ampela Bumbu Pedas Meresap, Lezat dan Mudah Dibuat Sendiri

Resep Ati Ampela Bumbu Pedas yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Ati ampela menjadi salah satu bahan makanan yang cukup mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini sering dijadikan lauk pendamping nasi.
Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, ati ampela bisa dimasak bersama sambal berbumbu kuat. Perpaduan cabai, bawang, tomat, dan gula merah menghasilkan rasa pedas, gurih, sekaligus sedikit manis yang membuat selera makan semakin bertambah.
Agar teksturnya tidak alot, ati ampela terlebih dahulu direbus bersama bumbu hingga empuk. Setelah itu, bahan digoreng sebentar sebelum dimasak kembali bersama sambal sehingga bumbunya dapat melekat dengan sempurna.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ati ampela bumbu pedas yang bisa dibuat dengan bahan sederhana.
500 gram ati ampela
Bumbu marinasi atau kunyit bubuk secukupnya
10 siung bawang merah
8 siung bawang putih
3 buah cabai merah besar
3 buah cabai hijau besar
20 buah cabai rawit hijau dan merah
50 gram gula merah
1 buah tomat merah
1 sendok teh garam
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022