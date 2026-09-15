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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 15 September 2026 | 21.44 WIB

Resep Ati Ampela Bumbu Pedas Meresap, Lezat dan Mudah Dibuat Sendiri

Resep Ati Ampela Bumbu Pedas yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Ati Ampela Bumbu Pedas yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Ati ampela menjadi salah satu bahan makanan yang cukup mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini sering dijadikan lauk pendamping nasi.

Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, ati ampela bisa dimasak bersama sambal berbumbu kuat. Perpaduan cabai, bawang, tomat, dan gula merah menghasilkan rasa pedas, gurih, sekaligus sedikit manis yang membuat selera makan semakin bertambah.

Agar teksturnya tidak alot, ati ampela terlebih dahulu direbus bersama bumbu hingga empuk. Setelah itu, bahan digoreng sebentar sebelum dimasak kembali bersama sambal sehingga bumbunya dapat melekat dengan sempurna.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ati ampela bumbu pedas yang bisa dibuat dengan bahan sederhana.

Bahan-bahan

  • 500 gram ati ampela

  • Bumbu marinasi atau kunyit bubuk secukupnya

  • 10 siung bawang merah

  • 8 siung bawang putih

  • 3 buah cabai merah besar

  • 3 buah cabai hijau besar

  • 20 buah cabai rawit hijau dan merah

  • 50 gram gula merah

  • 1 buah tomat merah

  • 1 sendok teh garam

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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