Kuahnya Gurih dan Dagingnya Empuk, Ini Resep Sup Iga Sapi ala Rumahan

JawaPos.com -- Sup iga sapi menjadi salah satu hidangan rumahan yang cocok disantap bersama keluarga. Kuah kaldunya yang gurih berpadu dengan daging iga yang lembut membuat menu ini semakin menggugah selera, terutama ketika disajikan dalam kondisi hangat.

Membuat sup iga sapi sendiri di rumah sebenarnya tidak terlalu sulit. Kuncinya terletak pada proses memasak iga hingga teksturnya empuk serta penggunaan rempah yang tepat agar kaldu terasa kaya dan aromanya semakin sedap.

Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, hidangan ini dapat menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam untuk keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup iga sapi empuk dan gurih yang dapat dicoba di rumah.

Bahan utama 1,5 kg iga sapi

1 sendok teh garam

3 lembar daun salam

1 liter air

4 cm jahe

Bahan kuah dan bumbu 5 siung bawang putih

5 siung bawang merah

3 cm jahe

½ sendok teh lada putih

¾ butir pala

4 butir cengkih

3 butir kapulaga

3,3 liter air

1½ sendok makan garam

1 sendok makan kaldu jamur atau penyedap

1 sendok teh gula pasir

1 sendok teh kaldu sapi bubuk

1 batang daun bawang, potong

5 batang seledri, potong

1 buah tomat merah

Bahan pelengkap 2 buah kentang

3 buah wortel

2 sendok makan bawang goreng

Tomat merah secukupnya

Sambal rawit hijau

Jeruk nipis

Cara membuat 1. Rebus iga hingga empuk

Masukkan iga sapi ke dalam panci presto bersama air, jahe, daun salam, dan garam. Masak menggunakan api besar selama sekitar 10 menit.

Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan proses memasak selama kurang lebih 20 menit. Setelah selesai, biarkan iga tetap berada di dalam panci presto hingga tekanan turun dan daging tidak langsung dikeluarkan.

2. Siapkan sayuran dan bumbu

Geprek bawang putih, bawang merah, dan jahe. Sementara itu, potong kentang dan wortel dalam ukuran cukup besar agar tidak mudah hancur ketika dimasak.