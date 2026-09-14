Menu Sederhana tapi Nendang, Begini Resep Pecak Ikan dan Terong

JawaPos.com – Pecak menjadi salah satu hidangan yang dikenal dalam kuliner Betawi dan Jawa. Ciri khas menu ini terletak pada sambal berbumbu kuat yang disiram atau diulek bersama lauk sehingga menghasilkan perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan harum.

Ikan air tawar seperti nila, mujair, hingga lele kerap digunakan sebagai bahan utama pecak. Namun, hidangan ini juga bisa dikreasikan dengan tambahan terong untuk memberikan tekstur dan rasa yang semakin beragam.

Buat yang ingin mencoba memasak pecak sendiri di rumah, resep pecak ikan dan terong berikut bisa menjadi pilihan. Cara membuatnya cukup sederhana dan bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecak ikan dan terong yang pedas, segar, dan menggugah selera.berikut resep pecak ikan dan terong yang pedas, segar, dan menggugah selera.

Bahan Pecak Ikan dan Terong Bahan marinasi ikan 175 gram ikan dori filet

1 sendok teh bumbu marinasi instan

2 sendok makan tepung maizena Bahan sambal pecak 6 siung bawang merah

6 siung bawang putih

10 cabai rawit merah

10 cabai rawit hijau

1 sendok teh terasi yang sudah dibakar

3 butir kemiri

2 sendok makan santan

4 gram kencur

6 sendok makan air panas

1 sendok teh garam

1 sendok teh MSG

2 sendok teh gula pasir Pelengkap 1 buah terong ungu

1 buah jeruk limau

Kemangi secukupnya

Nasi putih Cara Membuat Pecak Ikan dan Terong Potong ikan dori sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan bumbu marinasi instan dan aduk hingga seluruh permukaan ikan terbalut bumbu.

Masukkan tepung maizena, lalu aduk kembali sampai tercampur rata.

Panaskan minyak dalam penggorengan. Goreng potongan ikan hingga matang dan berwarna kecokelatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Potong terong ungu, kemudian goreng hingga matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat lalu sisihkan.

Kurangi jumlah minyak dalam wajan. Masukkan kemiri yang telah digeprek, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang putih, bawang merah, dan terasi. Tumis sebentar hingga aromanya harum.

Pindahkan bahan-bahan yang telah ditumis ke dalam cobek. Tambahkan kencur, garam, MSG, dan gula pasir.

Ulek seluruh bahan sampai menjadi sambal dengan tingkat kehalusan sesuai selera.

Tuangkan santan dan air panas ke dalam sambal. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Masukkan ikan goreng dan terong ke dalam cobek. Tekan atau geprek secara perlahan agar sambal meresap ke dalam lauk tanpa membuatnya terlalu hancur.