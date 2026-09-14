Resep Praktis Daging Sapi Bumbu Rujak, Pedas Gurihnya Menggoda Selera

JawaPos.com – Daging sapi bisa diolah menjadi beragam hidangan lezat, salah satunya daging sapi bumbu rujak khas Jawa Timur.

Masakan ini memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang khas. Potongan daging sapi yang dimasak bersama bumbu rempah hingga empuk membuat hidangan ini cocok disantap sebagai menu makan bersama keluarga.

Tidak perlu repot mencari di luar rumah. Daging sapi bumbu rujak juga dapat dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang cukup sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep daging sapi bumbu rujak khas Jawa Timur yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan 500 gram daging sapi bagian lulur

10 siung bawang merah

8 siung bawang putih

4 butir kemiri

5 buah cabai merah, rebus terlebih dahulu

1 sdm air asam Jawa

2 batang serai

5 lembar daun jeruk

65 ml santan

1 sdt gula

1 sdt garam

1 sdt kaldu sapi bubuk

1 sdt kaldu jamur

300 ml air

Minyak secukupnya untuk menumis Cara membuat Haluskan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah rebus ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian proses hingga bumbu menjadi halus.

Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan bumbu halus dan tumis hingga matang serta mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan rempah. Masukkan serai dan daun jeruk. Aduk kembali hingga rempah layu dan bumbu semakin matang.

Masukkan daging. Potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci. Aduk hingga seluruh permukaan daging tercampur rata dengan bumbu.

Bumbui. Tambahkan air asam Jawa, gula, garam, serta kaldu sapi dan kaldu jamur. Tuangkan air, kemudian masak hingga daging mulai empuk.

Masukkan santan. Setelah daging cukup empuk, tuangkan santan dan aduk perlahan agar tercampur rata. Jika suka rasa lebih pedas, cabai rawit utuh juga bisa ditambahkan.

Masak hingga empuk. Masak menggunakan api kecil selama sekitar 35–45 menit atau sampai daging benar-benar empuk dan bumbu meresap.

Sajikan. Setelah daging matang dan teksturnya empuk, matikan api. Pindahkan daging sapi bumbu rujak ke dalam mangkuk saji.

Daging sapi bumbu rujak khas Jawa Timur pun siap disantap bersama nasi hangat. Perpaduan daging yang empuk dengan bumbu gurih, pedas, dan sedikit manis membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun sajian keluarga.