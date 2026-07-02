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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 2 Juli 2026 | 21.47 WIB

Rasanya Pasti Enak, Begini Resep Daging Sapi Bumbu Rujak Khas Jawa Timur

Resep Daging Sapi Bumbu Rujak Khas Jawa Timur yang Enak dan Empuk. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Daging Sapi Bumbu Rujak Khas Jawa Timur yang Enak dan Empuk. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Daging sapi bumbu rujak menjadi salah satu sajian khas Jawa Timur yang dikenal dengan perpaduan cita rasa pedas, manis, dan gurih. Kombinasi bumbu tersebut menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan mampu menggugah selera.

Menu ini kerap disajikan sebagai lauk pendamping saat makan siang maupun sebagai hidangan spesial ketika berkumpul bersama keluarga atau kerabat.

Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, kamu bisa mengikuti resep daging sapi bumbu rujak khas Jawa Timur yang praktis dan lezat. Resep ini diadaptasi dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan daging sapi bumbu rujak khas Jawa Timur:

·       500 gram daging sapi lulur

·       10 siung bawang merah

·       8 siung bawang putih

·       4 kemiri

·       5 cabe merah yang sudah direbus

·       1 sdm air asam Jawa

Editor: Setyo Adi Nugroho
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