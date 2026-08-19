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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.36 WIB

Wajib Coba! Resep Daging Sapi Bumbu Rujak yang Legit, Gurih dan Empuk

Resep Daging Sapi Bumbu Rujak Khas Jawa Timur yang Enak dan Empuk. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Daging Sapi Bumbu Rujak Khas Jawa Timur yang Enak dan Empuk. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Daging sapi bumbu rujak merupakan salah satu olahan yang cocok bagi pencinta masakan bercita rasa kuat. Perpaduan bumbu cabai, rempah, santan, dan sedikit rasa asam menghasilkan sensasi pedas, gurih, serta manis yang membuat lauk ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.

Hidangan ini juga bisa menjadi pilihan menu keluarga ketika ingin menyajikan masakan yang berbeda dari biasanya. Proses memasaknya memang membutuhkan waktu agar tekstur daging menjadi empuk, tetapi langkah-langkahnya cukup sederhana untuk dipraktikkan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep daging sapi bumbu rujak khas Jawa Timur yang bisa menjadi inspirasi menu makan keluarga.

Bahan-Bahan

  • 500 gram daging sapi bagian has dalam atau lulur
  • 10 siung bawang merah
  • 8 siung bawang putih
  • 4 butir kemiri
  • 5 buah cabai merah, rebus terlebih dahulu
  • 1 sendok makan air asam Jawa
  • 2 batang serai
  • 5 lembar daun jeruk
  • 65 ml santan
  • 1 sendok teh gula
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu sapi bubuk
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • 300 ml air
  • Cabai rawit utuh secukupnya jika ingin rasa lebih pedas

Cara Membuat

1. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah rebus, dan sedikit air ke dalam blender. Proses sampai seluruh bahan berubah menjadi bumbu yang lembut.

2. Tumis sampai harum

Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga aromanya harum dan bumbu benar-benar matang.

Tambahkan serai yang sudah digeprek serta daun jeruk. Aduk kembali sampai rempah mengeluarkan aroma yang semakin kuat.

3. Masukkan daging

Setelah bumbu matang, masukkan potongan daging sapi. Aduk hingga seluruh permukaan daging terlapisi bumbu secara merata.

Masak beberapa saat agar bumbu mulai meresap ke dalam daging.

4. Tambahkan bumbu pelengkap

Tuangkan air asam Jawa, kemudian masukkan gula, garam, kaldu sapi, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bumbu tercampur.

Tuangkan air, lalu masak dengan api sedang sampai daging mulai lunak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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