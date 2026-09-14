Bikin di Rumah, Ini Resep Tongseng Kambing yang Lezat dan Mudah

JawaPos.com – Tongseng kambing bisa menjadi pilihan bagi pencinta hidangan bercita rasa gurih, kaya rempah, dan sedikit pedas. Potongan daging kambing yang dimasak bersama bumbu, santan, cabai, tomat, dan kol menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Tidak perlu menggunakan terlalu banyak bahan untuk membuat tongseng kambing di rumah. Dengan bumbu sederhana dan langkah yang praktis, hidangan ini bisa disajikan sebagai menu makan bersama keluarga.

Bagi yang sedang ingin menikmati makanan berkuah dengan cita rasa kuat, resep berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat tongseng kambing yang praktis dan lezat.

Bahan-bahan 250 gram daging kambing, potong sesuai selera

5 butir bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai hijau besar

Cabai rawit merah secukupnya

1 buah tomat hijau

1 buah tomat merah

½ sendok makan bumbu gulai instan

3–5 sendok makan kecap manis

50 ml santan

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Daun bawang secukupnya

Kol secukupnya

Minyak untuk menumis

Air secukupnya

Bawang goreng untuk taburan Cara Membuat Bersihkan dan potong daging kambing menjadi ukuran yang sesuai. Sisihkan terlebih dahulu.

Iris bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, tomat hijau, dan tomat merah. Sementara itu, potong daun bawang serta kol dan tempatkan secara terpisah.

Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan bumbu gulai instan, kemudian aduk dan masak hingga bumbu matang serta aromanya semakin keluar.

Masukkan potongan daging kambing. Aduk hingga daging tercampur rata dengan bumbu dan permukaannya mulai berubah warna.

Masukkan cabai hijau, cabai rawit, tomat hijau, tomat merah, dan daun bawang. Aduk kembali hingga sayuran mulai layu dan bumbu meresap ke dalam daging.

Tambahkan kecap manis, garam, lada bubuk, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.

Tuangkan santan dan aduk perlahan agar tercampur dengan bumbu. Setelah itu, tambahkan air secukupnya sesuai tingkat kekentalan kuah yang diinginkan.

Masukkan potongan kol. Masak hingga kol layu dan daging kambing matang serta bumbu terasa meresap.

Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, matikan api dan pindahkan tongseng ke dalam mangkuk saji.