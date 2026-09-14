Bikin Ngiler! Ini Resep Dimsum Goreng dengan Isian Keju Lumer yang Gurih

Resep Dimsum Goreng Keju Lumer yang Viral
JawaPos.com – Dimsum merupakan salah satu camilan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dan bisa dikreasikan dengan berbagai macam isian.
Salah satu kreasi yang belakangan menarik perhatian adalah dimsum goreng dengan tambahan keju lumer di bagian tengah. Perpaduan kulit yang renyah dengan isian ayam gurih dan keju yang meleleh membuat camilan ini semakin menggugah selera.
Tidak harus membeli di luar, dimsum goreng keju juga dapat dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun cukup sederhana.
Selain cocok disantap bersama keluarga, camilan ini juga bisa dijadikan ide jualan karena memiliki perpaduan rasa yang kekinian.
Dilansir dari kanal YouTube Wais Alqorni, berikut resep dan cara membuat dimsum goreng keju lumer yang bisa dicoba di rumah.
Potong-potong daging ayam bagian dada, kemudian masukkan ke dalam chopper bersama putih telur, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, kaldu ayam, bawang putih bubuk, merica, dan tepung premiks.
Proses seluruh bahan menggunakan chopper hingga menjadi adonan yang tercampur rata.
Masukkan daging paha ayam yang sebelumnya sudah digiling. Chopper kembali sebentar sampai seluruh bahan menyatu, kemudian pindahkan adonan ke dalam mangkuk.
Di wadah terpisah, campurkan keju oles, keju quick melt, dan susu kental manis. Aduk hingga menghasilkan campuran keju yang lembut dan merata.
Berikutnya, buat bahan perekat dengan mencampurkan tepung terigu dan sedikit air. Aduk sampai tidak ada bagian tepung yang menggumpal.
Ambil selembar kulit lumpia, lalu letakkan adonan ayam secukupnya di bagian tengah.
Tambahkan campuran keju di atas adonan ayam, kemudian tutup kembali dengan sedikit adonan ayam sehingga isian keju berada di bagian tengah.
Lipat kulit lumpia hingga membentuk bungkusan kotak. Oleskan larutan tepung pada bagian ujung kulit agar lipatan merekat dan tidak terbuka saat digoreng.
Panaskan minyak dalam jumlah cukup, kemudian masukkan dimsum yang sudah dibungkus.
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