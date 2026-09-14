Resep Sup Bakso Ayam Homemade, Hangat dan Cocok untuk Menu Keluarga

JawaPos.com - Sup bakso menjadi salah satu menu rumahan yang cocok disantap ketika ingin makanan berkuah dan hangat. Tidak harus selalu menggunakan bakso siap beli, bakso ayam ternyata bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana.

Dikutip dari Instagram @lelystaste, bakso ayam homemade ini dibuat menggunakan paha ayam fillet, putih telur, bawang goreng, dan tepung tapioka. Bakso kemudian disajikan bersama kuah gurih serta sayuran seperti wortel dan kembang kol.

Membuat bakso sendiri juga memungkinkan bumbu disesuaikan dengan selera keluarga. Tekstur dan rasa bakso pun bisa dibuat sesuai keinginan sebelum disajikan sebagai sup hangat.

Bahan:

Bakso ayam:

700 gram paha ayam fillet

150 gram es batu

2 putih telur

5 siung bawang merah goreng

5 siung bawang putih goreng

1,5 sdt garam

3 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt lada bubuk

7 sdm tepung tapioka

Sup:

7 siung bawang putih

5 siung bawang merah

2 butir kemiri

1 sdt garam

2 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt lada bubuk

1/3 sdt pala bubuk

Wortel secukupnya

Kembang kol secukupnya

Daun bawang secukupnya

Seledri secukupnya

Bawang goreng secukupnya

800 ml-1 liter air

Cara Pembuatan:

1. Potong-potong paha ayam fillet agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan ayam bersama es batu, putih telur, bawang merah goreng, bawang putih goreng, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk ke dalam food processor atau blender.

2. Haluskan hingga adonan ayam menjadi lembut, kemudian tambahkan tepung tapioka. Proses kembali sampai seluruh bahan tercampur rata.

3. Didihkan air dalam panci. Bentuk adonan bakso menggunakan tangan atau dua sendok, lalu masukkan ke dalam air panas.

4. Masak bakso hingga matang dan mengapung. Angkat dan sisihkan.

5. Untuk membuat kuah, haluskan bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Tumis bumbu hingga harum.

6. Masukkan air sebanyak 800 ml hingga 1 liter, kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan pala bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur.

7. Masukkan wortel dan kembang kol. Masak hingga sayuran mulai empuk.

8. Tambahkan bakso ayam homemade ke dalam kuah dan masak sebentar agar bumbu meresap.

9. Masukkan daun bawang dan seledri menjelang sup diangkat. Koreksi rasa sesuai selera.

10. Sajikan sup bakso ayam selagi hangat dan tambahkan bawang goreng sebagai pelengkap.

Sup bakso ayam homemade ini bisa menjadi pilihan menu sederhana untuk disantap bersama keluarga. Bakso yang dibuat sendiri dipadukan dengan kuah gurih dan sayuran membuat satu mangkuk sup terasa lebih lengkap.

Selain untuk menu sehari-hari, resep ini juga bisa menjadi alternatif ketika ingin membuat bakso dengan bahan dan rasa yang disesuaikan sendiri di rumah. Tinggal siapkan nasi hangat atau pelengkap lainnya, sup bakso ayam pun siap dinikmati.