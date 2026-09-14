Resep Blueberry Grilled Cheese Sandwich, Perpaduan Manis, Gurih, dan Creamy

Potret blueberry grilled cheese sandwich dengan blueberry compote dan keju. (instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Grilled cheese sandwich biasanya identik dengan perpaduan roti panggang dan keju yang gurih. Namun, bagaimana jika keju tersebut dipadukan dengan blueberry yang manis dan sedikit asam? Kombinasi yang sekilas terdengar tidak biasa ini ternyata bisa menjadi sandwich yang menarik untuk dicoba.
Dikutip dari Instagram @martinpraja, blueberry grilled cheese sandwich merupakan salah satu viral hack yang memadukan rasa sweet, tangy, creamy, cheesy, sekaligus crispy dalam satu sajian. Blueberry tidak langsung digunakan sebagai selai, tetapi terlebih dahulu dimasak menjadi blueberry compote.
Blueberry compote dibuat dari blueberry, gula pasir, dan perasan lemon. Ketiganya dimasak hingga buah blueberry pecah dan mengeluarkan jus, kemudian terus dimasak sampai teksturnya mengental.
Untuk sandwich-nya, digunakan dua lembar roti sourdough yang diberi olesan cream cheese atau yoghurt. Blueberry compote kemudian ditambahkan sebelum seluruh permukaan diberi keju melt. Setelah ditutup dengan roti, bagian luarnya diolesi butter dan dipanggang menggunakan api kecil.
Proses memanggang perlahan membuat bagian luar roti berubah menjadi golden brown dan renyah. Di saat yang sama, keju di dalamnya meleleh dan berpadu dengan blueberry compote yang memberikan rasa manis serta sedikit asam.
Bahan:
Blueberry compote:
150 gram blueberry
25 gram gula pasir
15 gram perasan lemon
10 gram air
Sandwich:
2 lembar roti sourdough
30 gram cream cheese atau yoghurt
80 gram keju melt
40-50 gram blueberry compote
20 gram butter
Cara Pembuatan:
1. Masukkan blueberry, gula pasir, dan perasan lemon ke dalam panci.
2. Masak dengan api sedang hingga blueberry mulai pecah dan mengeluarkan jus.
3. Aduk terus hingga campuran blueberry mengental. Setelah matang, dinginkan sebelum digunakan.
4. Ambil dua lembar roti sourdough, kemudian olesi satu sisi masing-masing roti dengan cream cheese atau yoghurt.
5. Ratakan blueberry compote di atas cream cheese.
6. Taburkan keju melt hingga menutupi seluruh permukaan roti.
7. Tutup dengan lembar roti kedua sehingga membentuk sandwich.
8. Olesi bagian luar kedua sisi roti dengan butter.
9. Panaskan pan, kemudian panggang sandwich menggunakan api kecil.
10. Balik sandwich secara perlahan dan panggang hingga kedua sisinya berwarna golden brown serta keju di bagian dalam meleleh.
11. Angkat, potong menjadi dua bagian, lalu sajikan selagi hangat.
Blueberry grilled cheese sandwich bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mencoba olahan roti dengan kombinasi rasa yang berbeda. Rasa manis dan sedikit asam dari blueberry compote memberikan kontras dengan cream cheese serta keju melt yang gurih dan creamy.
Tekstur renyah dari roti yang dipanggang dengan butter juga membuat sandwich ini semakin menarik. Tidak hanya cocok untuk sarapan, menu ini bisa menjadi camilan sore ketika ingin menikmati sesuatu yang simpel tetapi punya perpaduan rasa yang tidak biasa.
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