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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 22.12 WIB

Sausnya Kaya Rempah! Resep Udang Singapore yang Nikmat Disantap dengan Nasi

Resep Udang Saus Singapore yang Gurih dan Pedas./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Udang Saus Singapore yang Gurih dan Pedas./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Udang saus Singapore bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta hidangan seafood bercita rasa kuat. Perpaduan udang dengan saus berbumbu menghasilkan sensasi pedas, gurih, dan sedikit creamy yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Kekayaan bumbu menjadi salah satu daya tarik hidangan ini. Aroma rempah berpadu dengan saus sambal, saus tiram, serta evaporated milk sehingga menghasilkan kuah yang kental dan kaya rasa.

Tidak harus membelinya di restoran, menu ini dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.

Resep udang saus Singapore ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan Udang

  • 200 gram udang
  • 100 gram tepung maizena
  • Garam secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Minyak goreng untuk menggoreng

Bumbu yang Dihaluskan

  • 2–5 buah cabai merah, buang bijinya
  • 5–6 siung bawang merah
  • 5–6 siung bawang putih
  • 2 cm jahe
  • 1 batang serai, gunakan bagian putihnya
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan Saus Singapore

  • 2 iris lengkuas
  • 2 lembar daun jeruk
  • 1 lembar daun salam
  • ½ buah bawang bombai
  • 2 sdm saus sambal
  • 1 sdm saus tomat
  • 1½ sdm saus tiram
  • 4 sdm evaporated milk
  • 1 butir telur
  • 450 ml air mendidih
  • Tepung maizena secukupnya untuk mengentalkan

Bahan Tambahan, Opsional

  • ½ sdm kecap ikan
  • 1 sdt minyak wijen

Cara Membuat Udang Saus Singapore

  1. Bersihkan udang, kemudian balurkan dengan tepung maizena hingga permukaannya tertutup merata.

  • Panaskan minyak dalam wajan. Goreng udang sebentar hingga bagian luarnya matang, kemudian angkat dan tiriskan.

  • Siapkan bumbu halus dengan memasukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, serai, serta sedikit minyak ke dalam blender. Proses hingga bumbu menjadi halus.

  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai matang dan mengeluarkan aroma harum.

  • Masukkan lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Aduk dan masak hingga bumbu semakin matang serta minyak mulai terlihat keluar.

  • Tambahkan bawang bombai yang sudah diiris. Tumis kembali sampai teksturnya layu dan aromanya semakin harum.

  • Tuangkan air mendidih ke dalam tumisan bumbu. Setelah itu, masukkan saus sambal, saus tomat, serta saus tiram.

  • Berikan garam, gula, dan kaldu jamur atau penyedap sesuai selera. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

  • Berikutnya, tuangkan evaporated milk. Masukkan pula larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar saus tidak menggumpal.

  • Kocok telur dengan sedikit air, lalu tuangkan ke dalam saus. Aduk perlahan hingga telur menyatu dengan kuah.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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