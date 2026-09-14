Sausnya Kaya Rempah! Resep Udang Singapore yang Nikmat Disantap dengan Nasi

JawaPos.com – Udang saus Singapore bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta hidangan seafood bercita rasa kuat. Perpaduan udang dengan saus berbumbu menghasilkan sensasi pedas, gurih, dan sedikit creamy yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Kekayaan bumbu menjadi salah satu daya tarik hidangan ini. Aroma rempah berpadu dengan saus sambal, saus tiram, serta evaporated milk sehingga menghasilkan kuah yang kental dan kaya rasa.

Tidak harus membelinya di restoran, menu ini dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.

Resep udang saus Singapore ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan Udang 200 gram udang

100 gram tepung maizena

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Minyak goreng untuk menggoreng Bumbu yang Dihaluskan 2–5 buah cabai merah, buang bijinya

5–6 siung bawang merah

5–6 siung bawang putih

2 cm jahe

1 batang serai, gunakan bagian putihnya

Minyak goreng secukupnya Bahan Saus Singapore 2 iris lengkuas

2 lembar daun jeruk

1 lembar daun salam

½ buah bawang bombai

2 sdm saus sambal

1 sdm saus tomat

1½ sdm saus tiram

4 sdm evaporated milk

1 butir telur

450 ml air mendidih

Tepung maizena secukupnya untuk mengentalkan Bahan Tambahan, Opsional ½ sdm kecap ikan

1 sdt minyak wijen Cara Membuat Udang Saus Singapore Bersihkan udang, kemudian balurkan dengan tepung maizena hingga permukaannya tertutup merata.

Panaskan minyak dalam wajan. Goreng udang sebentar hingga bagian luarnya matang, kemudian angkat dan tiriskan.

Siapkan bumbu halus dengan memasukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, serai, serta sedikit minyak ke dalam blender. Proses hingga bumbu menjadi halus.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai matang dan mengeluarkan aroma harum.

Masukkan lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Aduk dan masak hingga bumbu semakin matang serta minyak mulai terlihat keluar.

Tambahkan bawang bombai yang sudah diiris. Tumis kembali sampai teksturnya layu dan aromanya semakin harum.

Tuangkan air mendidih ke dalam tumisan bumbu. Setelah itu, masukkan saus sambal, saus tomat, serta saus tiram.

Berikan garam, gula, dan kaldu jamur atau penyedap sesuai selera. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

Berikutnya, tuangkan evaporated milk. Masukkan pula larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar saus tidak menggumpal.