Sausnya Kaya Rempah! Resep Udang Singapore yang Nikmat Disantap dengan Nasi

Resep Udang Saus Singapore yang Gurih dan Pedas./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Udang saus Singapore bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta hidangan seafood bercita rasa kuat. Perpaduan udang dengan saus berbumbu menghasilkan sensasi pedas, gurih, dan sedikit creamy yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Kekayaan bumbu menjadi salah satu daya tarik hidangan ini. Aroma rempah berpadu dengan saus sambal, saus tiram, serta evaporated milk sehingga menghasilkan kuah yang kental dan kaya rasa.
Tidak harus membelinya di restoran, menu ini dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.
Resep udang saus Singapore ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Bersihkan udang, kemudian balurkan dengan tepung maizena hingga permukaannya tertutup merata.
Panaskan minyak dalam wajan. Goreng udang sebentar hingga bagian luarnya matang, kemudian angkat dan tiriskan.
Siapkan bumbu halus dengan memasukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, serai, serta sedikit minyak ke dalam blender. Proses hingga bumbu menjadi halus.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai matang dan mengeluarkan aroma harum.
Masukkan lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Aduk dan masak hingga bumbu semakin matang serta minyak mulai terlihat keluar.
Tambahkan bawang bombai yang sudah diiris. Tumis kembali sampai teksturnya layu dan aromanya semakin harum.
Tuangkan air mendidih ke dalam tumisan bumbu. Setelah itu, masukkan saus sambal, saus tomat, serta saus tiram.
Berikan garam, gula, dan kaldu jamur atau penyedap sesuai selera. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Berikutnya, tuangkan evaporated milk. Masukkan pula larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar saus tidak menggumpal.
Kocok telur dengan sedikit air, lalu tuangkan ke dalam saus. Aduk perlahan hingga telur menyatu dengan kuah.
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