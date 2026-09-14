Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu menu praktis yang mudah dikreasikan dengan berbagai macam bahan. Salah satu variasi yang cukup menggugah selera adalah nasi goreng gila dengan isian yang lebih lengkap.
Perpaduan nasi berbumbu gurih dengan bakso, sosis, telur, sayuran, dan cabai membuat hidangan ini terasa semakin nikmat. Agar rasanya lebih istimewa, tambahan keju leleh di bagian atas bisa memberikan tekstur creamy sekaligus cita rasa gurih yang semakin kuat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng gila keju yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, terasi atau bahan pengganti yang dipilih, serta sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
Setelah itu, cuci sayuran sampai bersih. Iris tomat, cabai rawit, daun bawang, sawi, dan kol, kemudian sisihkan.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus sampai matang dan aromanya harum.
Masukkan nasi putih, kemudian tambahkan saus tiram, saus tomat, dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dengan nasi.
Bumbui menggunakan garam, merica, serta kaldu bubuk atau penyedap. Masak sambil terus diaduk hingga nasi terasa gurih dan bumbunya merata.
Setelah matang, matikan api dan pindahkan nasi goreng ke dalam wadah.
Panaskan sedikit minyak di wajan lain. Pecahkan telur, kemudian orak-arik hingga matang.
Masukkan bumbu halus dan tumis bersama telur. Setelah harum, tambahkan bakso, sosis, tomat, daun bawang, dan cabai rawit.
Aduk semua bahan hingga tercampur. Selanjutnya, masukkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, saus sambal, dan saus tomat.
Tambahkan merica serta kaldu bubuk, lalu aduk kembali sampai bumbu merata.
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