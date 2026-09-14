Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera

Resep Nasi Goreng Gila Keju yang Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu menu praktis yang mudah dikreasikan dengan berbagai macam bahan. Salah satu variasi yang cukup menggugah selera adalah nasi goreng gila dengan isian yang lebih lengkap.

Perpaduan nasi berbumbu gurih dengan bakso, sosis, telur, sayuran, dan cabai membuat hidangan ini terasa semakin nikmat. Agar rasanya lebih istimewa, tambahan keju leleh di bagian atas bisa memberikan tekstur creamy sekaligus cita rasa gurih yang semakin kuat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng gila keju yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan Bumbu Halus 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

2 butir kemiri

1 sachet terasi, kecap ikan, atau ebi sesuai selera

Minyak secukupnya Bahan Nasi Goreng 250 gram nasi putih

2 sendok makan bumbu halus

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan kecap manis

½ sendok makan saus tomat

¼ sendok teh merica

½ sendok teh garam

½ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap Bahan Tumisan Nasi Gila 2 sendok makan bumbu halus

4-5 buah bakso, iris

2-3 buah sosis, iris

2 butir telur

½ buah tomat, iris

1 batang daun bawang, iris

5 buah cabai rawit, iris

1½ sendok makan saus tiram

2 sendok makan kecap manis

½ sendok makan kecap asin, Maggi, atau Raja Rasa

½ sendok makan saus sambal

½ sendok makan saus tomat

½ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

¼ sendok teh merica

1-2 batang sawi hijau, iris

1 lembar kol, iris Pelengkap Keju slice melt

Timun, iris

Kerupuk Cara Membuat 1. Siapkan Bumbu Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, terasi atau bahan pengganti yang dipilih, serta sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.

Setelah itu, cuci sayuran sampai bersih. Iris tomat, cabai rawit, daun bawang, sawi, dan kol, kemudian sisihkan.

2. Masak Nasi Goreng Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus sampai matang dan aromanya harum.

Masukkan nasi putih, kemudian tambahkan saus tiram, saus tomat, dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dengan nasi.

Bumbui menggunakan garam, merica, serta kaldu bubuk atau penyedap. Masak sambil terus diaduk hingga nasi terasa gurih dan bumbunya merata.

Setelah matang, matikan api dan pindahkan nasi goreng ke dalam wadah.

3. Buat Tumisan Nasi Gila Panaskan sedikit minyak di wajan lain. Pecahkan telur, kemudian orak-arik hingga matang.

Masukkan bumbu halus dan tumis bersama telur. Setelah harum, tambahkan bakso, sosis, tomat, daun bawang, dan cabai rawit.

Aduk semua bahan hingga tercampur. Selanjutnya, masukkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, saus sambal, dan saus tomat.