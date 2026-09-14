Resep Tahu Kipas Isi Udang dan Cumi yang Garing, Cocok untuk Camilan

Resep Tahu Kipas Isi yang Lezat dan Garing./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Tahu goreng bisa diolah menjadi camilan yang lebih istimewa dengan tambahan isian udang, cumi, dan aneka sayuran. Salah satunya adalah tahu kipas isi yang kerap dijumpai di restoran seafood.
Ciri khas makanan ini terletak pada bagian luarnya yang renyah, sementara bagian dalamnya dipenuhi tumisan seafood dan sayuran dengan rasa gurih serta harum. Sajian ini juga cocok disantap bersama sambal sebagai teman minum teh atau pelengkap nasi.
Tak perlu pergi ke restoran untuk menikmatinya. Tahu kipas isi dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu kipas isi ala restoran seafood yang renyah dan lezat.
Pertama, siapkan wajan dan tumis bawang bombai bersama daun bawang hingga aromanya harum dan warnanya sedikit kecokelatan. Setelah itu, masukkan bawang putih dan masak sampai matang. Tambahkan seledri jika digunakan.
Masukkan udang cincang dan potongan cumi. Aduk seluruh bahan hingga seafood tercampur rata dan mulai matang.
Selanjutnya, masukkan wortel, jamur kuping, serta buncis. Berikan garam, merica, gula, kaldu bubuk, saus tiram, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan bumbu meresap.
Setelah tumisan matang, matikan kompor. Tambahkan tepung tapioka atau maizena, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tepung ini membantu membuat isian lebih menyatu dan tidak mudah berantakan.
Berikutnya, buat adonan pelapis dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder jika digunakan, air, kaldu bubuk, garam, dan merica. Aduk sampai adonan tidak menggumpal.
Siapkan tahu yang sebelumnya sudah digoreng. Buat lubang pada salah satu sisi tahu, kemudian keluarkan sebagian bagian dalamnya menggunakan sendok kecil.
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