Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 20.23 WIB

Resep Tahu Kipas Isi Udang dan Cumi yang Garing, Cocok untuk Camilan

Resep Tahu Kipas Isi yang Lezat dan Garing./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Tahu Kipas Isi yang Lezat dan Garing./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Tahu goreng bisa diolah menjadi camilan yang lebih istimewa dengan tambahan isian udang, cumi, dan aneka sayuran. Salah satunya adalah tahu kipas isi yang kerap dijumpai di restoran seafood.

Ciri khas makanan ini terletak pada bagian luarnya yang renyah, sementara bagian dalamnya dipenuhi tumisan seafood dan sayuran dengan rasa gurih serta harum. Sajian ini juga cocok disantap bersama sambal sebagai teman minum teh atau pelengkap nasi.

Tak perlu pergi ke restoran untuk menikmatinya. Tahu kipas isi dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu kipas isi ala restoran seafood yang renyah dan lezat.

Bahan Isian

  • 15 buah tahu kuning, sudah digoreng
  • 150 gram udang kupas, cincang
  • 100 gram cumi, potong berbentuk kotak
  • 100 gram wortel, parut
  • 100 gram jamur kuping, iris
  • 50 gram buncis, iris
  • 3 batang daun bawang, iris
  • 5–6 siung bawang putih, cincang
  • ½ buah bawang bombai, cincang
  • 2 batang seledri, cincang, jika suka
  • 1½ sendok makan tepung tapioka atau maizena
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok makan gula
  • ½ sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk
  • ½ sendok teh merica
  • ½ sendok makan saus tiram
  • ½ sendok teh minyak wijen

Bahan Adonan Pelapis

  • 150 gram tepung terigu protein sedang
  • 50 gram tepung maizena
  • 1 sendok teh baking powder, opsional
  • 325 gram air
  • ½ sendok makan kaldu bubuk atau penyedap rasa
  • ⅓ sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica

Pelengkap

  • Cabai rawit
  • Saus Bangkok
  • Minyak goreng untuk menggoreng
  • Nasi putih

Cara Membuat Tahu Kipas Isi

Pertama, siapkan wajan dan tumis bawang bombai bersama daun bawang hingga aromanya harum dan warnanya sedikit kecokelatan. Setelah itu, masukkan bawang putih dan masak sampai matang. Tambahkan seledri jika digunakan.

Masukkan udang cincang dan potongan cumi. Aduk seluruh bahan hingga seafood tercampur rata dan mulai matang.

Selanjutnya, masukkan wortel, jamur kuping, serta buncis. Berikan garam, merica, gula, kaldu bubuk, saus tiram, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan bumbu meresap.

Setelah tumisan matang, matikan kompor. Tambahkan tepung tapioka atau maizena, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tepung ini membantu membuat isian lebih menyatu dan tidak mudah berantakan.

Berikutnya, buat adonan pelapis dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder jika digunakan, air, kaldu bubuk, garam, dan merica. Aduk sampai adonan tidak menggumpal.

Siapkan tahu yang sebelumnya sudah digoreng. Buat lubang pada salah satu sisi tahu, kemudian keluarkan sebagian bagian dalamnya menggunakan sendok kecil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera

Senin, 14 September 2026 | 20.32 WIB

Cocok Jadi Menu Keluarga, Ini Resep Udang Krispi Saus Asam Manis yang Praktis - Image
Kuliner

Cocok Jadi Menu Keluarga, Ini Resep Udang Krispi Saus Asam Manis yang Praktis

Senin, 14 September 2026 | 19.49 WIB

Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong - Image
Kuliner

Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong

Senin, 14 September 2026 | 19.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore