Resep Tahu Kipas Isi Udang dan Cumi yang Garing, Cocok untuk Camilan

JawaPos.com – Tahu goreng bisa diolah menjadi camilan yang lebih istimewa dengan tambahan isian udang, cumi, dan aneka sayuran. Salah satunya adalah tahu kipas isi yang kerap dijumpai di restoran seafood.

Ciri khas makanan ini terletak pada bagian luarnya yang renyah, sementara bagian dalamnya dipenuhi tumisan seafood dan sayuran dengan rasa gurih serta harum. Sajian ini juga cocok disantap bersama sambal sebagai teman minum teh atau pelengkap nasi.

Tak perlu pergi ke restoran untuk menikmatinya. Tahu kipas isi dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu kipas isi ala restoran seafood yang renyah dan lezat.

Bahan Isian 15 buah tahu kuning, sudah digoreng

150 gram udang kupas, cincang

100 gram cumi, potong berbentuk kotak

100 gram wortel, parut

100 gram jamur kuping, iris

50 gram buncis, iris

3 batang daun bawang, iris

5–6 siung bawang putih, cincang

½ buah bawang bombai, cincang

2 batang seledri, cincang, jika suka

1½ sendok makan tepung tapioka atau maizena

1 sendok teh garam

1 sendok makan gula

½ sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk

½ sendok teh merica

½ sendok makan saus tiram

½ sendok teh minyak wijen Bahan Adonan Pelapis 150 gram tepung terigu protein sedang

50 gram tepung maizena

1 sendok teh baking powder, opsional

325 gram air

½ sendok makan kaldu bubuk atau penyedap rasa

⅓ sendok teh garam

¼ sendok teh merica Pelengkap Cabai rawit

Saus Bangkok

Minyak goreng untuk menggoreng

Nasi putih Cara Membuat Tahu Kipas Isi Pertama, siapkan wajan dan tumis bawang bombai bersama daun bawang hingga aromanya harum dan warnanya sedikit kecokelatan. Setelah itu, masukkan bawang putih dan masak sampai matang. Tambahkan seledri jika digunakan.

Masukkan udang cincang dan potongan cumi. Aduk seluruh bahan hingga seafood tercampur rata dan mulai matang.

Selanjutnya, masukkan wortel, jamur kuping, serta buncis. Berikan garam, merica, gula, kaldu bubuk, saus tiram, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan bumbu meresap.

Setelah tumisan matang, matikan kompor. Tambahkan tepung tapioka atau maizena, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tepung ini membantu membuat isian lebih menyatu dan tidak mudah berantakan.

Berikutnya, buat adonan pelapis dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder jika digunakan, air, kaldu bubuk, garam, dan merica. Aduk sampai adonan tidak menggumpal.