Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 19.49 WIB

Cocok Jadi Menu Keluarga, Ini Resep Udang Krispi Saus Asam Manis yang Praktis

Resep udang krispi saus asam manis (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep udang krispi saus asam manis (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Salah satu menu yang cukup populer adalah udang krispi dengan siraman saus asam manis.

Perpaduan udang yang renyah di bagian luar dan tetap lembut di dalam terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit asam.

Menariknya, hidangan yang kerap ditemukan di restoran ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat udang krispi saus asam manis yang dapat dicoba di rumah.

Bahan Udang Krispi

  • 250 gram udang, bersihkan
  • 1 butir telur
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh penyedap rasa
  • 1 sendok teh lada bubuk
  • 3 sendok makan tepung maizena
  • 3 sendok makan tepung terigu
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan Saus Asam Manis

  • ½ buah bawang bombai, iris memanjang
  • 5 siung bawang putih, cincang
  • 2 buah cabai merah besar, iris serong atau gunakan paprika
  • 1 sendok teh lada
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok makan gula pasir
  • 4–5 sendok makan saus tomat
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok makan minyak wijen
  • Air secukupnya
  • 1 sendok teh tepung sagu, tapioka, atau maizena sebagai pengental
  • Wortel, daun bawang, dan mentimun secukupnya jika diinginkan

Cara Membuat Udang Krispi

Pertama, bersihkan udang kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan telur.

Aduk seluruh bahan hingga bumbu menempel merata pada udang. Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap.

Di wadah berbeda, campurkan tepung maizena dan tepung terigu. Aduk sampai kedua jenis tepung tercampur rata.

Selanjutnya, masukkan udang yang telah dibumbui ke dalam campuran tepung. Pastikan seluruh permukaan udang terlapisi tepung dengan baik.

Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng udang sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah.

Setelah matang, angkat dan tiriskan. Sisihkan udang sementara waktu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Gila Keju dengan Bakso dan Sosis, Dijamin Menggugah Selera

Senin, 14 September 2026 | 20.32 WIB

Resep Tahu Kipas Isi Udang dan Cumi yang Garing, Cocok untuk Camilan - Image
Kuliner

Resep Tahu Kipas Isi Udang dan Cumi yang Garing, Cocok untuk Camilan

Senin, 14 September 2026 | 20.23 WIB

Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong - Image
Kuliner

Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong

Senin, 14 September 2026 | 19.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore