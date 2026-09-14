Cocok Jadi Menu Keluarga, Ini Resep Udang Krispi Saus Asam Manis yang Praktis

JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Salah satu menu yang cukup populer adalah udang krispi dengan siraman saus asam manis.

Perpaduan udang yang renyah di bagian luar dan tetap lembut di dalam terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit asam.

Menariknya, hidangan yang kerap ditemukan di restoran ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat udang krispi saus asam manis yang dapat dicoba di rumah.

Bahan Udang Krispi 250 gram udang, bersihkan

1 butir telur

1 sendok teh garam

1 sendok teh penyedap rasa

1 sendok teh lada bubuk

3 sendok makan tepung maizena

3 sendok makan tepung terigu

Minyak goreng secukupnya Bahan Saus Asam Manis ½ buah bawang bombai, iris memanjang

5 siung bawang putih, cincang

2 buah cabai merah besar, iris serong atau gunakan paprika

1 sendok teh lada

1 sendok teh garam

2 sendok makan gula pasir

4–5 sendok makan saus tomat

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan minyak wijen

Air secukupnya

1 sendok teh tepung sagu, tapioka, atau maizena sebagai pengental

Wortel, daun bawang, dan mentimun secukupnya jika diinginkan Cara Membuat Udang Krispi Pertama, bersihkan udang kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan telur.

Aduk seluruh bahan hingga bumbu menempel merata pada udang. Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap.

Di wadah berbeda, campurkan tepung maizena dan tepung terigu. Aduk sampai kedua jenis tepung tercampur rata.

Selanjutnya, masukkan udang yang telah dibumbui ke dalam campuran tepung. Pastikan seluruh permukaan udang terlapisi tepung dengan baik.

Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng udang sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah.