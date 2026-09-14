Cocok Jadi Menu Keluarga, Ini Resep Udang Krispi Saus Asam Manis yang Praktis

Resep udang krispi saus asam manis (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Salah satu menu yang cukup populer adalah udang krispi dengan siraman saus asam manis.
Perpaduan udang yang renyah di bagian luar dan tetap lembut di dalam terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit asam.
Menariknya, hidangan yang kerap ditemukan di restoran ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat udang krispi saus asam manis yang dapat dicoba di rumah.
Pertama, bersihkan udang kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan telur.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu menempel merata pada udang. Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap.
Di wadah berbeda, campurkan tepung maizena dan tepung terigu. Aduk sampai kedua jenis tepung tercampur rata.
Selanjutnya, masukkan udang yang telah dibumbui ke dalam campuran tepung. Pastikan seluruh permukaan udang terlapisi tepung dengan baik.
Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng udang sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Sisihkan udang sementara waktu.
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