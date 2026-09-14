Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong

JawaPos.com – Jajanan tradisional Indonesia selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain rasanya yang khas, banyak kudapan Nusantara juga dapat dibuat menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.
Salah satunya adalah apem pandan kukus. Kue tradisional ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis dan aroma pandan yang khas. Disantap sebagai camilan maupun teman minum teh, apem pandan cocok untuk berbagai kesempatan.
Menariknya, bahan dasar kue ini cukup sederhana karena menggunakan tepung beras. Dengan begitu, apem dapat menjadi pilihan kudapan rumahan yang relatif ekonomis tanpa mengorbankan cita rasa.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep apem pandan kukus lengkap dengan saus kelapa muda yang bisa dicoba di rumah.
Bahan A:
Bahan B:
Bahan saus kelapa muda:
1. Siapkan adonan awal
Masukkan santan, air, perisa pandan, pewarna kuning, dan pewarna cokelat ke dalam panci. Aduk hingga tercampur.
Tambahkan tepung beras dan garam, kemudian aduk kembali sampai rata. Masak dengan api hingga campuran sedikit mengental.
Setelah itu, pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Diamkan beberapa saat sampai suhunya menjadi hangat.
2. Campurkan bahan kering
Ketika adonan sudah hangat, masukkan gula pasir lalu aduk hingga larut dan tercampur rata.
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