Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 19.12 WIB

Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong

Resep Kue Pandan Kukus yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jajanan tradisional Indonesia selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain rasanya yang khas, banyak kudapan Nusantara juga dapat dibuat menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Salah satunya adalah apem pandan kukus. Kue tradisional ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis dan aroma pandan yang khas. Disantap sebagai camilan maupun teman minum teh, apem pandan cocok untuk berbagai kesempatan.

Menariknya, bahan dasar kue ini cukup sederhana karena menggunakan tepung beras. Dengan begitu, apem dapat menjadi pilihan kudapan rumahan yang relatif ekonomis tanpa mengorbankan cita rasa.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep apem pandan kukus lengkap dengan saus kelapa muda yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Apem Pandan Kukus

Bahan A:

  • 60 ml santan
  • 400 ml air
  • 15 gram BOLA Deli Tepung Beras
  • ¼ sendok teh garam
  • Perisa pandan secukupnya
  • Pewarna kuning secukupnya
  • Pewarna cokelat secukupnya

Bahan B:

  • 130 gram BOLA Deli Tepung Beras
  • 30 gram tepung terigu
  • 130 gram gula pasir
  • 1 sendok teh ragi
  • ½ sendok teh baking powder

Bahan saus kelapa muda:

  • 350 ml air kelapa
  • 150 ml santan
  • 85 gram gula merah, sisir halus
  • 2 lembar daun pandan
  • 100 gram kelapa muda
  • 4 sendok makan BOLA Deli Maizena
  • ¼ sendok teh garam
  • 2 sendok makan gula pasir

Cara Membuat Apem Pandan Kukus

1. Siapkan adonan awal

Masukkan santan, air, perisa pandan, pewarna kuning, dan pewarna cokelat ke dalam panci. Aduk hingga tercampur.

Tambahkan tepung beras dan garam, kemudian aduk kembali sampai rata. Masak dengan api hingga campuran sedikit mengental.

Setelah itu, pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Diamkan beberapa saat sampai suhunya menjadi hangat.

2. Campurkan bahan kering

Ketika adonan sudah hangat, masukkan gula pasir lalu aduk hingga larut dan tercampur rata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Udang Ebi Furai Renyah ala Hokben, Ini Resep dan Cara Membuatnya - Image
Kuliner

Udang Ebi Furai Renyah ala Hokben, Ini Resep dan Cara Membuatnya

Senin, 14 September 2026 | 19.01 WIB

Resep CIDOG, Omelet Aci Viral yang Gampang Dibuat di Rumah - Image
Kuliner

Resep CIDOG, Omelet Aci Viral yang Gampang Dibuat di Rumah

Senin, 14 September 2026 | 15.11 WIB

Resep Telur Siram Pedas, Gurih Manis dengan Sosis yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Telur Siram Pedas, Gurih Manis dengan Sosis yang Bikin Nagih

Senin, 14 September 2026 | 15.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore