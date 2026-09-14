Manis Legit dan Harum Pandan, Ini Resep Kue Kukus yang Ramah di Kantong

Resep Kue Pandan Kukus yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jajanan tradisional Indonesia selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain rasanya yang khas, banyak kudapan Nusantara juga dapat dibuat menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Salah satunya adalah apem pandan kukus. Kue tradisional ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis dan aroma pandan yang khas. Disantap sebagai camilan maupun teman minum teh, apem pandan cocok untuk berbagai kesempatan.

Menariknya, bahan dasar kue ini cukup sederhana karena menggunakan tepung beras. Dengan begitu, apem dapat menjadi pilihan kudapan rumahan yang relatif ekonomis tanpa mengorbankan cita rasa.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep apem pandan kukus lengkap dengan saus kelapa muda yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Apem Pandan Kukus Bahan A:

60 ml santan

400 ml air

15 gram BOLA Deli Tepung Beras

¼ sendok teh garam

Perisa pandan secukupnya

Pewarna kuning secukupnya

Pewarna cokelat secukupnya Bahan B:

130 gram BOLA Deli Tepung Beras

30 gram tepung terigu

130 gram gula pasir

1 sendok teh ragi

½ sendok teh baking powder Bahan saus kelapa muda:

350 ml air kelapa

150 ml santan

85 gram gula merah, sisir halus

2 lembar daun pandan

100 gram kelapa muda

4 sendok makan BOLA Deli Maizena

¼ sendok teh garam

2 sendok makan gula pasir Cara Membuat Apem Pandan Kukus 1. Siapkan adonan awal

Masukkan santan, air, perisa pandan, pewarna kuning, dan pewarna cokelat ke dalam panci. Aduk hingga tercampur.

Tambahkan tepung beras dan garam, kemudian aduk kembali sampai rata. Masak dengan api hingga campuran sedikit mengental.

Setelah itu, pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Diamkan beberapa saat sampai suhunya menjadi hangat.

2. Campurkan bahan kering