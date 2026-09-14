Udang Ebi Furai Renyah ala Hokben, Ini Resep dan Cara Membuatnya

Resep Udang Ebi Furai yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Ebi furai menjadi salah satu menu olahan udang yang banyak digemari. Lapisan luarnya yang garing berpadu dengan daging udang yang lembut membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi dan berbagai pelengkap.
Salah satu ciri khas ebi furai ala restoran Jepang seperti Hokben adalah bentuk udangnya yang tampak panjang dan lurus setelah digoreng. Sekilas terlihat sederhana, tetapi ada teknik khusus yang perlu dilakukan sebelum udang diberi lapisan tepung.
Kamu pun tidak harus pergi ke restoran untuk menikmati ebi furai. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan beberapa langkah sederhana, hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ebi furai yang renyah sekaligus tips agar bentuk udang tetap lurus ketika dimasak.
Untuk membuat sekitar delapan ekor ebi furai, siapkan:
Bahan adonan basah:
1. Bersihkan udang
Kupas kulit udang dan buang bagian kotorannya. Setelah itu, cuci udang menggunakan air bersih lalu tiriskan.
2. Lakukan trik agar udang tetap lurus
Bagian ini menjadi salah satu kunci utama untuk mendapatkan bentuk ebi furai seperti di restoran.
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