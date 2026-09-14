Udang Ebi Furai Renyah ala Hokben, Ini Resep dan Cara Membuatnya

JawaPos.com – Ebi furai menjadi salah satu menu olahan udang yang banyak digemari. Lapisan luarnya yang garing berpadu dengan daging udang yang lembut membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi dan berbagai pelengkap.

Salah satu ciri khas ebi furai ala restoran Jepang seperti Hokben adalah bentuk udangnya yang tampak panjang dan lurus setelah digoreng. Sekilas terlihat sederhana, tetapi ada teknik khusus yang perlu dilakukan sebelum udang diberi lapisan tepung.

Kamu pun tidak harus pergi ke restoran untuk menikmati ebi furai. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan beberapa langkah sederhana, hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ebi furai yang renyah sekaligus tips agar bentuk udang tetap lurus ketika dimasak.

Bahan-bahan Untuk membuat sekitar delapan ekor ebi furai, siapkan:

8 ekor udang ukuran sedang, sekitar 30–40 ekor per kilogram

Tepung terigu secukupnya

Tepung roti secukupnya

Minyak untuk menggoreng Bahan adonan basah:

2 sendok makan tepung terigu

½ butir telur

50 ml susu, krim, atau santan

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Kaldu jamur atau penyedap sesuai selera

Bawang putih secukupnya, kemudian diparut Cara Membuat Ebi Furai 1. Bersihkan udang

Kupas kulit udang dan buang bagian kotorannya. Setelah itu, cuci udang menggunakan air bersih lalu tiriskan.

2. Lakukan trik agar udang tetap lurus