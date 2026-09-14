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Zulfa Putri Hardiyati
Senin, 14 September 2026 | 16.49 WIB

Resep Bubur Ayam Rice Cooker yang Bisa untuk MPASI ala Chef Terkenal Devina Hermawan

Resep Bubur Ayam Rice Cooker yang Bisa untuk MPASI ala Chef Terkenal Devina Hermawan (DEVINA HERMAWAN) - Image

Resep Bubur Ayam Rice Cooker yang Bisa untuk MPASI ala Chef Terkenal Devina Hermawan (DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Bubur ayam selalu menjadi hidangan andalan untuk berbagai suasana, mulai dari sarapan hangat hingga menu pemulihan saat tubuh membutuhkan asupan lembut dan bergizi.

 Kini, membuat bubur ayam tidak lagi membutuhkan proses panjang di atas kompor. Dengan rice cooker, bubur ayam bisa diolah lebih praktis tanpa mengurangi cita rasa dan kelembutannya.

Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep Bubur Ayam Rice Cooker ini dibagikan sebagai solusi serbaguna.

Teksturnya bisa disesuaikan untuk orang dewasa, sekaligus aman dan lembut untuk MPASI, menjadikannya menu keluarga yang fleksibel dan menenangkan.

Bahan Bubur Ayam Rice Cooker (5–6 porsi)

·       200 gr beras, cuci bersih lalu rendam

·       1 liter air kaldu ayam

·       2 pcs paha ayam utuh

·       1 lembar daun salam

·       1 siung bawang putih, geprek

Editor: Hanny Suwindari
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