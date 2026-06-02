Pagi-pagi Pengen Sarapan Bubur? Inilah 6 Rekomendasi Bubur Ayam Enak di Bandung yang Selalu Jadi Favorit

JawaPos.com - Bandung dikenal sebagai surga kuliner yang menawarkan beragam hidangan lezat, termasuk bubur ayam yang menjadi menu sarapan favorit banyak orang.

Di tengah udara sejuk Kota Kembang, semangkuk bubur ayam hangat dengan topping melimpah tentu menjadi pilihan yang menggugah selera.

Jika Anda sedang mencari tempat makan bubur ayam enak di Bandung, berikut beberapa rekomendasinya untuk Anda seperti dilansir dari kanal You 10 Best Id.

1. Bubur Ayam H. Amid

Nama Bubur Ayam H. Amid sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner sarapan di Bandung. Berdiri sejak puluhan tahun lalu, tempat makan ini menawarkan bubur dengan tekstur kental dan rasa gurih yang khas.

Topping ayam suwir, cakwe, dan taburan bawang goreng membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.

Popularitasnya yang terus bertahan hingga kini menjadikan Bubur Ayam H. Amid sebagai destinasi wajib bagi pencinta bubur ayam.

Alamat: Jl. Pajajaran No.105, Pamoyanan, Cicendo, Kota Bandung.