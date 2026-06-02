6 Bubur Ayam Paling Enak di Bandung yang Selalu Ramai, Ada yang Legendaris Sejak Tahun 1970

JawaPos.com - Bandung tidak hanya terkenal dengan wisata alam dan kulinernya yang beragam, tetapi juga memiliki banyak tempat makan bubur ayam yang menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan.

Semangkuk bubur hangat dengan tekstur lembut, dipadukan suwiran ayam, cakwe, kacang kedelai, daun bawang, hingga kerupuk memang selalu menjadi pilihan tepat untuk memulai hari.

Menariknya, setiap penjual bubur ayam di Bandung memiliki ciri khas tersendiri.

Ada yang mempertahankan resep turun-temurun selama puluhan tahun, ada pula yang menghadirkan inovasi baru dengan sentuhan kuliner modern.

Perbedaan racikan tersebut membuat para pecinta bubur selalu memiliki alasan untuk mencoba tempat yang berbeda.

Mulai dari bubur ayam legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an hingga bubur bergaya Chinese yang sedang populer, Bandung menawarkan banyak pilihan yang layak masuk dalam daftar wisata kuliner Anda.

Berikut enam bubur ayam paling enak di Bandung yang wajib dicoba yang dirangkum dari YouTube 10 BEST ID pada Selasa (02/06).

1. Bubur Ayam Haji Amid Bubur Ayam Haji Amid menjadi salah satu nama yang paling dikenal dalam dunia kuliner Bandung.

Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1978 dan awalnya dijalankan dengan berjualan keliling dari satu kampung ke kampung lainnya.