Resep Bubur Ayam Rice Cooker dengan Jagung dan Wortel yang Lezat Serta Praktis dan Gurih untuk Sarapan

JawaPos.com - Bubur ayam menjadi salah satu menu sarapan favorit banyak orang karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang menghangatkan.

Menariknya, kini membuat bubur ayam tidak lagi membutuhkan waktu lama atau harus terus diaduk di atas kompor. Dengan bantuan rice cooker, Anda bisa menghasilkan bubur ayam yang lezat, praktis, dan tetap kaya rasa.

Perpaduan beras putih, ayam fillet, jagung manis, serta wortel membuat bubur ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga lebih bernutrisi.

Bumbu sederhana seperti bawang putih, jahe, dan bawang pre turut memberikan aroma yang menggugah selera.

Yuk simak resep lengkap bubur ayam yang akan dibuat dengan rice cooker berikut seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan Bubur Ayam Rice Cooker

- 250 gram beras putih, cuci bersih

- 2,5 liter air

- 1 buah jagung manis, pipil atau potong sesuai selera

- 1 buah wortel, potong dadu kecil

- 150 gram paha ayam fillet

- 1 batang bawang pre, iris lalu tumis

- 25 gram bawang putih cincang kasar, goreng hingga harum

- 15 gram jahe, iris tipis lalu tumis

- 1 sendok teh garam

- 1 sendok teh merica bubuk

- 2 sendok teh kaldu jamur