Resep CIDOG, Omelet Aci Viral yang Gampang Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Jajanan berbahan aci memang seolah tidak pernah kehilangan penggemar. Selain cilok dan cireng, ada kreasi lain yang sempat ramai dibicarakan karena cara membuatnya sederhana, yaitu CIDOG atau aci endog.

Dikutip dari Instagram @ummu_aleyya, CIDOG merupakan olahan tepung tapioka yang dipadukan dengan telur, sosis, daun bawang, serta sambal berbumbu kencur. Sekilas, jajanan ini terlihat seperti perpaduan antara aci dan omelet karena adonan aci dimasak bersama telur.

Menariknya, bahan yang digunakan juga cukup mudah ditemukan di dapur. Tepung tapioka menjadi bahan utama, kemudian diberi bumbu sederhana seperti kaldu jamur, garam, dan lada. Rasa gurih tersebut semakin lengkap dengan tambahan sambal yang dibuat dari cabai, bawang putih, dan kencur.

Untuk isiannya, CIDOG bisa menggunakan telur dan sosis sesuai selera. Kombinasi tersebut membuat teksturnya tidak hanya kenyal dari aci, tetapi juga lebih padat dan gurih.

Bahan:

Bahan CIDOG:

7 sendok makan tepung tapioka

Kaldu jamur secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Daun bawang secukupnya

170 ml air

Telur secukupnya

Sosis secukupnya

Bahan sambal:

4 buah cabai rawit

2 buah cabai keriting

2 siung bawang putih

Kencur secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Haluskan cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, dan kencur untuk membuat sambal. Sisihkan.

2. Campurkan tepung tapioka, kaldu jamur, garam, dan lada bubuk dalam wadah.

3. Tuangkan 170 ml air secara bertahap sambil diaduk hingga bahan tercampur rata.

4. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris, kemudian aduk kembali.

5. Panaskan wajan dan masak adonan aci hingga mulai mengental dan matang.

6. Tambahkan telur dan sosis sesuai selera, lalu masak hingga telur matang dan bagian luarnya mulai kecokelatan.

7. Sajikan CIDOG dengan sambal yang sudah dibuat sebelumnya. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera.

CIDOG bisa menjadi pilihan ketika ingin jajan aci tetapi bosan dengan olahan yang itu-itu saja. Teksturnya yang kenyal berpadu dengan telur dan sosis, sementara sambal cabai, bawang putih, dan kencur memberikan rasa pedas serta aroma yang khas.

Dengan bahan yang sederhana dan proses pembuatan yang relatif mudah, CIDOG juga cocok dijadikan ide camilan untuk dibuat sendiri di rumah. Kalau penasaran dengan jajanan aci yang sempat viral ini, tidak ada salahnya mencoba resep CIDOG versi rumahan.