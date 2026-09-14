Resep Telur Siram Pedas, Gurih Manis dengan Sosis yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan yang sering diandalkan saat ingin membuat lauk praktis. Namun, telur ceplok atau telur dadar saja terkadang terasa membosankan. Kalau ingin mencoba olahan yang berbeda, telur siram pedas bisa menjadi pilihan dengan tambahan sosis dan saus berbumbu.

Dikutip dari Instagram @adekoerniawan_s, resep telur siram pedas ini menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan manis yang menyatu dalam satu hidangan. Telur yang dimasak kemudian disiram dengan saus berbumbu sehingga rasanya menjadi lebih kaya dibandingkan olahan telur sederhana.

Sausnya dibuat dari tumisan bawang putih, bawang merah, dan sosis. Tambahan saus gochujang memberikan cita rasa pedas sekaligus khas pada kuah siram, sedangkan gula pasir digunakan untuk memberikan sedikit rasa manis sebagai penyeimbang.

Tidak membutuhkan banyak bahan, hidangan ini juga cukup praktis untuk dibuat sebagai menu sehari-hari. Telur yang lembut dipadukan dengan potongan sosis dan saus yang gurih pedas membuatnya cocok disantap bersama nasi hangat.

Bagi pencinta makanan dengan rasa pedas dan gurih, jumlah saus gochujang maupun bumbu lainnya bisa disesuaikan dengan selera. Daun bawang yang ditambahkan di bagian akhir juga memberikan aroma segar sekaligus membuat tampilan hidangan lebih menarik.



Bahan:

2 sendok makan margarin

3 siung bawang putih

2 siung bawang merah

1 pack sosis

1 sendok teh saus gochujang

125 ml air

1 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh gula pasir

3 butir telur

1 sendok teh kaldu jamur

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Iris tipis bawang putih, bawang merah, sosis, dan daun bawang. Sisihkan masing-masing bahan.

2. Kocok telur secukupnya, lalu bumbui dengan sedikit kaldu jamur.

3. Panaskan sebagian margarin, kemudian masak telur hingga matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan.

4. Gunakan wajan yang sama, lalu tambahkan margarin.

5. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

6. Masukkan potongan sosis, kemudian tumis hingga matang dan sedikit kecokelatan.

7. Tambahkan saus gochujang, air, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.

8. Masak saus hingga mendidih dan rasanya menyatu. Koreksi rasa sesuai selera.

9. Masukkan telur yang sudah dimasak atau letakkan telur di atas piring saji.

10. Siram saus pedas dan sosis di atas telur, kemudian tambahkan daun bawang.

11. Sajikan telur siram pedas bersama nasi hangat.

Telur siram pedas bisa menjadi alternatif lauk sederhana ketika ingin makan telur dengan rasa yang lebih berbumbu. Saus gochujang memberikan sensasi pedas yang berpadu dengan rasa gurih dan manis, sementara sosis membuat isiannya semakin ramai.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatan yang praktis, resep dari @adekoerniawan_s ini cocok masuk daftar menu sehari-hari. Apalagi jika disantap bersama nasi hangat, perpaduan telur dan saus pedasnya dijamin bikin susah berhenti nambah.