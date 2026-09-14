Resep Oseng Cabe Bawang Teri, Pedas Gurih yang Bikin Boros Nasi

Potret oseng cabe bawang teri dengan teri Medan, cabai, bawang, dan tomat hijau. (instagram.com/@jesselyn.mci8)
JawaPos.com - Menu rumahan sederhana terkadang justru menjadi lauk yang paling sulit ditolak. Salah satunya oseng cabe bawang teri yang memadukan teri Medan, cabai, bawang, dan tomat hijau dalam satu hidangan dengan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis.
Dikutip dari Instagram @jesselyn.mci8, oseng cabe bawang teri ini menjadi salah satu menu yang bisa membuat makan nasi terasa semakin lahap. Bahan-bahannya pun cukup sederhana sehingga cocok dijadikan pilihan ketika sedang mencari ide lauk praktis untuk di rumah.
Rasa gurih berasal dari teri Medan yang sebelumnya digoreng hingga matang. Sementara itu, perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan tomat hijau membuat tumisan terasa lebih harum sekaligus memberikan sensasi pedas dan segar.
Ada pula tambahan terasi bakar yang membuat aroma bumbu semakin kuat. Gula aren digunakan untuk memberikan sentuhan manis yang menyeimbangkan rasa pedas dan gurih, sedangkan perasan jeruk nipis bisa ditambahkan di akhir untuk memberikan rasa segar.
Bahan:
10-15 buah bawang merah
8-10 siung bawang putih
1/2-1 sendok teh terasi bakar
Cabai rawit secukupnya
3-4 buah cabai merah keriting
4-5 buah tomat hijau
Teri Medan secukupnya, goreng
1-2 sendok teh Totole
2-3 sendok teh gula aren
Garam secukupnya
Jeruk nipis secukupnya
Minyak secukupnya untuk menumis
Cara Pembuatan:
1. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, dan tomat hijau. Iris atau potong bahan sesuai selera.
2. Panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan cabai rawit dan cabai merah keriting, lalu tumis hingga bumbu mulai layu.
4. Tambahkan tomat hijau dan terasi bakar. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan aromanya semakin harum.
5. Masukkan teri Medan yang sudah digoreng, kemudian aduk rata bersama tumisan bumbu.
6. Tambahkan Totole, gula aren, dan sedikit garam. Aduk kembali hingga bumbu tercampur merata.
7. Masak sebentar hingga bumbu meresap ke dalam teri. Koreksi rasa sesuai selera.
8. Matikan api, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis agar oseng memiliki rasa segar.
9. Oseng cabe bawang teri siap disajikan bersama nasi hangat.
Oseng cabe bawang teri bisa menjadi alternatif lauk ketika bosan dengan menu tumisan yang biasa. Teri Medan yang gurih berpadu dengan cabai dan bawang yang aromatik, ditambah tomat hijau serta jeruk nipis yang memberikan rasa segar.
Tidak membutuhkan banyak bahan atau proses yang rumit, menu ini cocok dibuat untuk stok lauk di rumah. Namun, seperti yang disebutkan dalam unggahan @jesselyn.mci8, sebaiknya siapkan nasi yang cukup karena perpaduan pedas dan gurihnya memang cocok disantap bersama nasi hangat.
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