Bikin Nasi Nambah! Ini Resep Daging Cabai Hijau yang Gurih dan Menggugah Selera

JawaPos.com - Daging cabai hijau bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta hidangan bercita rasa gurih dan pedas. Potongan daging yang dimasak hingga empuk kemudian dipadukan dengan sambal berbahan cabai hijau menghasilkan lauk yang aromanya menggugah selera.
Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan bahan yang terlalu sulit ditemukan. Proses memasaknya memang membutuhkan waktu agar daging mendapatkan tekstur yang lembut, tetapi langkah-langkahnya cukup mudah dilakukan di rumah.
Dilansir dari resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat daging cabai hijau yang bisa menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam.
Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, dan minyak menggunakan blender.
Panaskan bumbu tersebut, kemudian tumis bersama daun salam dan serai. Masak hingga bumbu matang dan kadar airnya berkurang.
Masukkan daging sengkel. Aduk sambil memasaknya hingga permukaan daging berubah warna dan bumbu tercampur rata.
Setelah itu, tuangkan air. Tambahkan kecap manis, gula merah, garam, merica, serta kaldu bubuk. Masak dengan api sedang hingga daging menjadi empuk, kurang lebih selama satu jam. Jika air terlalu cepat menyusut sementara daging belum lunak, tambahkan air secukupnya.
Setelah matang, angkat daging dan diamkan sampai cukup dingin. Iris daging secara tipis agar lebih mudah disantap.
Berikutnya, siapkan sambal. Haluskan bawang merah, bawang putih, terasi, tomat hijau, dan minyak. Tumis sampai bumbu mulai mengering.
Masukkan cabai hijau, cabai rawit hijau, dan cabai gendot yang telah dicincang. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai sambal matang dan aromanya keluar.
Masukkan irisan daging ke dalam sambal. Bumbui dengan garam, gula, merica, dan penyedap sesuai selera. Aduk sampai seluruh bagian daging terbalut sambal.
Terakhir, tambahkan irisan cabai rawit hijau sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Setelah tercampur rata, matikan api dan pindahkan masakan ke piring saji.
Daging cabai hijau siap disantap bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging yang empuk dengan sambal hijau yang pedas dan gurih dijamin membuat menu sederhana ini terasa semakin istimewa.
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Jawa Pos
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