Cuma Pakai Kangkung dan Bumbu Balacan, Begini Resep Tumisan yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Kangkung menjadi salah satu sayuran yang kerap diandalkan untuk menu makan sehari-hari. Selain mudah ditemukan, sayuran ini juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dalam waktu singkat.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah kangkung tumis balacan. Perpaduan kangkung yang masih renyah dengan bumbu balacan yang pedas, gurih, dan harum membuat hidangan sederhana ini terasa semakin istimewa.

Tambahan teri Medan goreng juga memberikan sensasi renyah sekaligus cita rasa gurih yang semakin menggugah selera. Menu ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya di rumah, resep kangkung tumis balacan berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat kangkung tumis balacan yang praktis dan lezat.

Bahan-bahan Bahan utama 2 ikat kangkung

2 sdm teri Medan, digoreng hingga renyah Bumbu balacan 10 buah cabai keriting merah

5 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 buah cabai rawit

3 sdm udang kering atau rebon

1 sdt terasi Bumbu penyedap ½ sdm garam

¼ sdm lada putih

½ sdt gula pasir

2 sdt kaldu jamur

1 sdt kecap manis Cara membuat Rendam udang kering atau rebon menggunakan air panas hingga teksturnya menjadi lunak. Jangan langsung membuang air rendamannya karena dapat dimanfaatkan saat memasak.

Potong cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam chopper bersama udang kering yang sudah lunak, kemudian haluskan.

Panaskan minyak dalam wajan. Goreng teri Medan sampai kering dan renyah, lalu angkat serta tiriskan.

Gunakan wajan yang sama untuk menumis terasi hingga aromanya keluar. Setelah itu, masukkan bumbu balacan yang telah dihaluskan.

Tumis bumbu sampai matang dan harum. Tambahkan sedikit air bekas rendaman rebon agar cita rasa bumbu semakin kuat.

Masukkan garam, lada putih, gula pasir, kaldu jamur, serta kecap manis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan matang.

Masukkan kangkung ke dalam wajan. Aduk cepat agar seluruh bagian kangkung terbalut bumbu.

Tuangkan sedikit air, kemudian masak selama kurang lebih dua menit hingga kangkung matang tetapi tetap memiliki tekstur yang segar.

Koreksi rasa. Jika diperlukan, tambahkan garam atau kaldu jamur sesuai selera.