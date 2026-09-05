Bikin di Rumah! Resep Cah Kangkung Ala Seafood yang Cepat dan Lezat

Resep Cah Kangkung Ala Restoran Seafood yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Cah kangkung menjadi salah satu menu yang kerap ditemukan di berbagai restoran seafood. Perpaduan kangkung yang masih segar, udang, dan bumbu gurih membuat hidangan sederhana ini terasa begitu menggugah selera.
Tak harus pergi ke restoran untuk menikmatinya. Cah kangkung ala seafood ternyata dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan dan waktu memasak yang relatif singkat.
Tambahan bawang putih goreng di bagian akhir juga memberikan aroma harum sekaligus tekstur renyah yang membuat sajian semakin nikmat.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cah kangkung ala restoran seafood yang bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk keluarga.
Cah kangkung ala restoran seafood pun siap disantap. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan lauk favorit lainnya.
Dengan bahan sederhana serta waktu memasak yang singkat, hidangan ini bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan menu rumahan yang lezat tanpa proses yang rumit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi