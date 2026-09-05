Bikin di Rumah! Resep Cah Kangkung Ala Seafood yang Cepat dan Lezat

JawaPos.com – Cah kangkung menjadi salah satu menu yang kerap ditemukan di berbagai restoran seafood. Perpaduan kangkung yang masih segar, udang, dan bumbu gurih membuat hidangan sederhana ini terasa begitu menggugah selera.

Tak harus pergi ke restoran untuk menikmatinya. Cah kangkung ala seafood ternyata dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan dan waktu memasak yang relatif singkat.

Tambahan bawang putih goreng di bagian akhir juga memberikan aroma harum sekaligus tekstur renyah yang membuat sajian semakin nikmat.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cah kangkung ala restoran seafood yang bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk keluarga.

Bahan-bahan 1 ikat kangkung

5 ekor udang

5 siung bawang putih

Saus tiram secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak untuk menumis dan menggoreng

Sedikit air Cara membuat Cuci kangkung hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Sisihkan. Ambil sebagian bawang putih, iris tipis-tipis. Sementara bawang putih lainnya digeprek lalu cincang kasar. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng bawang putih yang sudah diiris tipis hingga kering dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih cincang hingga mengeluarkan aroma harum. Masukkan udang, kemudian tumis sampai warnanya berubah dan matang. Tambahkan kangkung, saus tiram, garam, serta penyedap rasa. Aduk seluruh bahan hingga bumbu merata. Tuangkan sedikit air agar bumbu menyatu dan menghasilkan kuah yang gurih. Masak sebentar dengan api cukup besar agar kangkung tetap segar dan tidak terlalu layu. Setelah matang, koreksi rasa kemudian matikan kompor. Pindahkan cah kangkung beserta kuahnya ke dalam piring saji. Taburkan bawang putih goreng di atasnya untuk menambah aroma dan tekstur renyah. Cah kangkung ala restoran seafood pun siap disantap. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan lauk favorit lainnya.