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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 22.22 WIB

Bikin di Rumah! Resep Cah Kangkung Ala Seafood yang Cepat dan Lezat

Resep Cah Kangkung Ala Restoran Seafood yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Cah Kangkung Ala Restoran Seafood yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Cah kangkung menjadi salah satu menu yang kerap ditemukan di berbagai restoran seafood. Perpaduan kangkung yang masih segar, udang, dan bumbu gurih membuat hidangan sederhana ini terasa begitu menggugah selera.

Tak harus pergi ke restoran untuk menikmatinya. Cah kangkung ala seafood ternyata dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan dan waktu memasak yang relatif singkat.

Tambahan bawang putih goreng di bagian akhir juga memberikan aroma harum sekaligus tekstur renyah yang membuat sajian semakin nikmat.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cah kangkung ala restoran seafood yang bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk keluarga.

Bahan-bahan

  • 1 ikat kangkung
  • 5 ekor udang
  • 5 siung bawang putih
  • Saus tiram secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak untuk menumis dan menggoreng
  • Sedikit air

Cara membuat

  1. Cuci kangkung hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Sisihkan.
  2. Ambil sebagian bawang putih, iris tipis-tipis. Sementara bawang putih lainnya digeprek lalu cincang kasar.
  3. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng bawang putih yang sudah diiris tipis hingga kering dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan.
  4. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih cincang hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan udang, kemudian tumis sampai warnanya berubah dan matang.
  6. Tambahkan kangkung, saus tiram, garam, serta penyedap rasa. Aduk seluruh bahan hingga bumbu merata.
  7. Tuangkan sedikit air agar bumbu menyatu dan menghasilkan kuah yang gurih.
  8. Masak sebentar dengan api cukup besar agar kangkung tetap segar dan tidak terlalu layu.
  9. Setelah matang, koreksi rasa kemudian matikan kompor.
  10. Pindahkan cah kangkung beserta kuahnya ke dalam piring saji.
  11. Taburkan bawang putih goreng di atasnya untuk menambah aroma dan tekstur renyah.

Cah kangkung ala restoran seafood pun siap disantap. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan lauk favorit lainnya.

Dengan bahan sederhana serta waktu memasak yang singkat, hidangan ini bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan menu rumahan yang lezat tanpa proses yang rumit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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