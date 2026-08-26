Resep Nasi Goreng Seafood Ala Restoran, Sat Set Tanpa Perlu Ulek Bumbu

JawaPos.com - Nasi goreng seafood menjadi salah satu menu yang sering ditemukan di restoran karena perpaduan nasi gurih dengan udang dan berbagai topping seafood terasa lebih spesial. Namun, kamu tidak selalu harus pergi ke restoran untuk menikmatinya karena versi rumahan yang praktis juga bisa dibuat dengan waktu yang relatif singkat.

Resep nasi goreng seafood ini dibagikan oleh akun Instagram @alifa.frh. Dikutip dari @alifa.frh, menu tersebut dibuat menggunakan satu bungkus bumbu nasi goreng dan sekitar 400 gram nasi putih atau setara tiga porsi.

Penggunaan bumbu nasi goreng siap pakai membuat proses memasak menjadi lebih sederhana. Kamu tidak perlu menyiapkan banyak rempah atau mengulek bumbu terlebih dahulu, sehingga resep ini cocok untuk menu sat-set ketika ingin makan nasi goreng tanpa proses persiapan yang panjang.

Untuk topping, resep ini menggunakan 200 gram udang kupas dan lima sampai enam buah bakso ikan. Kombinasi keduanya memberikan tekstur dan rasa seafood yang lebih terasa dibandingkan nasi goreng biasa.

Selain seafood, tiga butir telur juga digunakan sebagai salah satu bahan utama. Telur dimasak terlebih dahulu hingga setengah matang sebelum diorak-arik agar teksturnya tetap terasa ketika dicampurkan dengan nasi.

Cabai merah besar dan daun bawang menjadi pelengkap yang memberikan aroma serta warna pada nasi goreng. Cabai bisa diiris sesuai selera, sementara daun bawang ditambahkan untuk memberikan aroma segar.

Satu sendok makan kecap ikan juga digunakan untuk memperkuat rasa gurih khas seafood. Menurut tips dari @alifa.frh, tidak perlu menambahkan bumbu atau garam lagi karena bumbu nasi goreng yang digunakan sudah memberikan rasa yang cukup.

Salah satu tips penting dalam resep ini adalah menumis udang secara terpisah. Cara tersebut membuat udang dapat dimasak dengan lebih baik sebelum nantinya dicampurkan kembali ke dalam nasi goreng.

Selain itu, telur sebaiknya ditumis hingga setengah matang terlebih dahulu sebelum diorak-arik. Teknik sederhana ini membantu menghasilkan potongan telur yang tetap terasa di antara nasi dan topping seafood.

Menu ini juga cukup fleksibel jika ingin menambahkan seafood lainnya. Kamu bisa menyesuaikan topping dengan bahan yang tersedia di rumah tanpa mengubah konsep utama nasi goreng seafood yang praktis.

Bahan

Bahan utama:

1 bungkus bumbu nasi goreng

400 gram nasi putih atau sekitar 3 porsi

Topping:

200 gram udang kupas

5-6 buah bakso ikan

3 butir telur

2 buah cabai merah besar

Daun bawang secukupnya

1 sdm kecap ikan

Seafood tambahan sesuai selera, opsional

Cara Pembuatan

1. Siapkan nasi putih yang akan digunakan. Sebaiknya gunakan nasi yang sudah dingin agar teksturnya lebih mudah diaduk dan tidak cepat menggumpal saat dimasak.

2. Bersihkan udang kupas dan potong bakso ikan sesuai selera. Iris cabai merah besar dan daun bawang, kemudian sisihkan seluruh bahan.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis udang secara terpisah hingga berubah warna dan matang, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu.

4. Masukkan telur ke dalam wajan yang sama. Masak hingga setengah matang, kemudian orak-arik telur menjadi bagian-bagian kecil.

5. Masukkan irisan cabai merah besar dan bakso ikan ke dalam wajan. Tumis bersama telur hingga seluruh bahan mulai matang dan mengeluarkan aroma.

6. Tambahkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk dan masak bersama topping hingga nasi mulai tercampur rata dengan telur, bakso ikan, dan cabai.

7. Masukkan satu bungkus bumbu nasi goreng. Aduk hingga bumbu menyebar ke seluruh bagian nasi dan warna nasi mulai berubah merata.

8. Tuangkan satu sendok makan kecap ikan. Aduk kembali agar kecap ikan tercampur rata dan memberikan rasa gurih pada nasi goreng.

9. Masukkan kembali udang yang sudah ditumis. Aduk bersama nasi hingga seluruh topping tersebar merata.

10. Tambahkan irisan daun bawang. Masak sebentar hingga aromanya keluar, kemudian matikan api.

11. Koreksi rasa sebelum disajikan. Sesuai tips dari sumber, kamu tidak perlu menambahkan garam atau bumbu tambahan jika rasa nasi goreng sudah cukup gurih.

12. Angkat nasi goreng seafood dan sajikan selagi hangat. Tambahkan topping seafood lainnya jika diinginkan.

Nasi goreng seafood ala restoran ini bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat menu yang terlihat spesial tetapi tetap praktis. Penggunaan bumbu nasi goreng siap pakai membuat kamu tidak perlu repot menyiapkan dan mengulek berbagai bumbu dari awal.