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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 05.17 WIB

Cocok Jadi Lauk Harian, Ini Resep Ikan Tongkol Bumbu Rujak yang Menggugah Selera

Resep ikan tongkol bumbu rujak yang enak dan praktis (Dok. YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep ikan tongkol bumbu rujak yang enak dan praktis (Dok. YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Ikan tongkol bisa diolah menjadi berbagai menu lezat untuk disantap bersama nasi hangat. Salah satu yang patut dicoba adalah ikan tongkol bumbu rujak dengan perpaduan rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit asam.

Cita rasa khas tersebut berasal dari racikan cabai, bawang, kemiri, serta asam jawa yang dimasak hingga bumbunya matang dan harum. Setelah itu, ikan tongkol dimasukkan ke dalam bumbu sehingga rasanya semakin meresap.

Selain nikmat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Bahkan, ikan tongkol bumbu rujak bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk menemani makan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat ikan tongkol bumbu rujak yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • Ikan tongkol secukupnya
  • 7–10 buah cabai merah
  • 7 siung bawang merah
  • 6 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • Sedikit asam jawa
  • Cabai rawit sesuai selera
  • Petai secukupnya, jika suka
  • Gula secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak untuk menumis dan menggoreng
  • Sedikit air

Cara membuat

  1. Bersihkan ikan tongkol, kemudian potong sesuai selera agar lebih mudah dimasak dan disantap.

  • Siapkan bumbu halus dengan memasukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, serta sedikit asam jawa ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.

  • Panaskan minyak dalam wajan. Goreng potongan ikan tongkol sebentar hingga bagian luarnya matang dan sedikit kecokelatan. Angkat, kemudian tiriskan.

  • Gunakan sedikit minyak dalam wajan atau panci untuk menumis bumbu halus. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar bumbu tidak mudah gosong.

  • Tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

  • Masak bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan cabai rawit utuh atau iris sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.

  • Masukkan ikan tongkol yang sebelumnya sudah digoreng. Aduk perlahan agar bumbu menyelimuti seluruh bagian ikan tanpa membuat dagingnya hancur.

  • Tuangkan sedikit air, kemudian aduk kembali. Jika menyukai petai, masukkan potongan petai pada tahap ini.

  • Masak sampai kuah menyusut dan bumbu terlihat lebih pekat serta meresap ke dalam ikan. Koreksi rasanya sebelum api dimatikan.

  • Setelah matang, angkat ikan tongkol bumbu rujak dan sajikan bersama nasi putih hangat.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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