Resep Pizza Kentang Mozzarella, Pizza Rumahan Tanpa Adonan Tepung

Potret pizza kentang mozzarella dengan bahan sederhana. (instagram.com/@dindaa_manurung)
JawaPos.com - Pizza identik dengan adonan tepung yang dipanggang bersama saus, topping, dan keju mozzarella. Namun, ada cara lain untuk membuat pizza rumahan yang lebih sederhana, yaitu menggunakan kentang sebagai bahan dasar adonannya.
Pizza kentang mozzarella ini dibagikan oleh akun Instagram @dindaa_manurung. Resepnya menggunakan kentang yang dihaluskan dan dicampur dengan butter, telur, serta beberapa bumbu sederhana sebelum diberi berbagai topping di atasnya.
Kentang sebanyak 250 gram atau sekitar dua buah menjadi bahan utama untuk membuat dasar pizza. Kentang yang sudah dihaluskan kemudian diberi butter, garam, kaldu jamur, dan lada bubuk sehingga bagian dasarnya tidak terasa hambar.
Setelah adonan kentang siap, permukaannya diberi saus bolognese, sosis, tomat, dan daun parsley. Topping tersebut kemudian dilengkapi dengan 120 gram keju mozzarella yang akan memberikan tekstur lumer ketika pizza dimasak.
Resep pizza kentang ini bisa menjadi pilihan untuk sarapan, camilan, atau menu sederhana di rumah. Selain cara membuatnya cukup praktis, bahan-bahannya juga mudah ditemukan sehingga cocok dicoba ketika sedang ingin makan pizza dengan versi yang berbeda.
Bahan:
250 gram kentang atau sekitar 2 buah kentang
20 gram butter
1/4 sendok teh garam
1/4 sendok teh kaldu jamur
1/4 sendok teh lada bubuk
1 butir telur
4 sendok makan saus bolognese
Sosis secukupnya
1 buah tomat
Daun parsley secukupnya
120 gram keju mozzarella
Cara Pembuatan:
1. Kupas kentang, cuci bersih, kemudian kukus atau rebus hingga empuk.
2. Haluskan kentang selagi hangat hingga tidak ada bagian yang menggumpal.
3. Tambahkan butter, garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan telur. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
4. Siapkan loyang atau wadah tahan panas yang sudah diberi sedikit olesan butter agar adonan tidak mudah menempel.
5. Tuangkan adonan kentang, kemudian ratakan dan bentuk menyerupai dasar pizza dengan ketebalan sesuai selera.
6. Oleskan saus bolognese di atas permukaan adonan kentang.
7. Tambahkan potongan sosis dan tomat secara merata.
8. Taburkan daun parsley, kemudian tutup seluruh bagian atasnya dengan keju mozzarella.
9. Panggang hingga bagian dasar matang dan keju mozzarella di atasnya meleleh.
10. Setelah matang, keluarkan pizza kentang dan potong sesuai selera sebelum disajikan.
Pizza kentang mozzarella bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati pizza tanpa harus membuat adonan pizza seperti biasanya. Tekstur kentang yang lembut berpadu dengan saus bolognese, sosis, tomat, dan mozzarella yang meleleh di bagian atasnya.
Resep dari @dindaa_manurung ini juga bisa dikreasikan menggunakan topping lain sesuai bahan yang tersedia di rumah. Dengan bahan dasar kentang yang sederhana, menu rumahan pun bisa dibuat menjadi pizza yang menarik dan menggugah selera.
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