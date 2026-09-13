Tak Perlu Banyak Bahan, Ini Resep Tumis Buncis Wortel Udang untuk Makan Malam

JawaPos.com – Menyiapkan menu makan malam untuk keluarga tidak selalu harus menggunakan banyak bahan dan melewati proses memasak yang panjang. Tumis buncis wortel udang bisa menjadi pilihan praktis yang mudah dibuat di rumah.

Perpaduan udang yang gurih dengan buncis yang segar serta wortel bercita rasa manis alami menghasilkan hidangan sederhana tetapi tetap menggugah selera. Sajian ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, resep tumis buncis wortel udang ini dapat menjadi pilihan.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat tumis buncis wortel udang yang praktis untuk menu keluarga.

Bahan-bahan 200 gram buncis

1 buah wortel

150 gram udang

7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 buah cabai keriting

3 buah cabai rawit

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

1/2 sendok makan saus tiram

Minyak secukupnya untuk menumis

Air secukupnya Cara Membuat Bersihkan buncis, kemudian potong secara menyerong. Kupas wortel dan iris berbentuk korek api. Sisihkan kedua bahan tersebut.

Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit.

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Tumis hingga aromanya harum.

Setelah bumbu matang, masukkan wortel. Tuangkan sedikit air kemudian masak sampai wortel mulai lunak.

Tambahkan buncis dan udang. Aduk seluruh bahan dan masak hingga udang berubah warna serta matang, sementara buncis mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.

Berikan garam, gula, dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk sampai bumbu tercampur rata.

Tuangkan saus tiram, kemudian kembali aduk agar bumbu meresap ke dalam sayuran dan udang.

Masak beberapa saat hingga semua bahan matang dan kuah menyusut sesuai selera.

Koreksi rasa. Jika sudah pas, matikan api dan pindahkan tumisan ke dalam piring saji.