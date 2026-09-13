Lauk Rumahan yang Bikin Ketagihan, Ini Resep Oseng Teri Kacang Cabe Ijo

Resep Oseng Bawang Teri Kacang Cabe Ijo yang Bikin Nambah Nasi./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang rasanya kuat dan cocok disantap bersama nasi hangat? Oseng bawang teri kacang cabe ijo bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Perpaduan ikan teri yang gurih, kacang tanah yang renyah, bawang merah, serta cabai hijau menghasilkan sensasi rasa pedas dan gurih dalam satu hidangan.
Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Menu ini cocok disantap sebagai lauk sehari-hari, bekal, maupun disimpan sebagai stok makanan di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat oseng bawang teri kacang cabe ijo yang praktis dan menggugah selera.
Perpaduan teri yang renyah, kacang tanah, bawang yang gurih, dan cabai hijau yang pedas membuat lauk sederhana ini cocok menjadi teman makan kapan saja.
Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera.
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