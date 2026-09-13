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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 03.06 WIB

Lauk Rumahan yang Bikin Ketagihan, Ini Resep Oseng Teri Kacang Cabe Ijo

Resep Oseng Bawang Teri Kacang Cabe Ijo yang Bikin Nambah Nasi./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Oseng Bawang Teri Kacang Cabe Ijo yang Bikin Nambah Nasi./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang rasanya kuat dan cocok disantap bersama nasi hangat? Oseng bawang teri kacang cabe ijo bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Perpaduan ikan teri yang gurih, kacang tanah yang renyah, bawang merah, serta cabai hijau menghasilkan sensasi rasa pedas dan gurih dalam satu hidangan.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Menu ini cocok disantap sebagai lauk sehari-hari, bekal, maupun disimpan sebagai stok makanan di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat oseng bawang teri kacang cabe ijo yang praktis dan menggugah selera.

Bahan-bahan

  • 100 gram ikan teri
  • 15 siung bawang merah utuh
  • 3 siung bawang putih
  • 100 gram cabai hijau
  • 2 buah cabai keriting
  • 5 buah cabai rawit
  • 3 buah cabai hijau
  • 1/2 sendok teh terasi matang
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Kacang tanah secukupnya

Cara membuat

  • Bersihkan bawang putih, kemudian memarkan dan cincang hingga halus. Sisihkan.
  • Potong-potong cabai hijau, cabai keriting, dan cabai rawit sesuai selera.
  • Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng ikan teri sampai kering dan berwarna kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  • Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum.
  • Masukkan bawang merah utuh, lalu tumis beberapa saat sebelum menambahkan terasi matang.
  • Tambahkan cabai hijau, cabai keriting, dan cabai rawit. Aduk dan tumis sampai cabai mulai layu.
  • Masukkan cabai rawit utuh untuk memberikan sensasi pedas yang lebih kuat.
  • Bumbui dengan garam dan penyedap rasa, kemudian aduk sampai seluruh bahan tercampur.
  • Tuangkan sedikit air. Masak hingga air berkurang dan bumbu meresap ke dalam bahan.
  • Setelah bumbu matang, masukkan ikan teri yang sudah digoreng serta kacang tanah.
  • Aduk dan tumis sebentar sampai seluruh bahan tercampur rata.
  • Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, matikan api dan pindahkan masakan ke dalam wadah.
  • Oseng bawang teri kacang cabe ijo siap disajikan bersama nasi putih hangat.

Perpaduan teri yang renyah, kacang tanah, bawang yang gurih, dan cabai hijau yang pedas membuat lauk sederhana ini cocok menjadi teman makan kapan saja.

Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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